logo
Русский Українська

BTC/USD

55165.32

ETH/USD

2118.32

LTC/USD

262.35

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона «Сказка закончилась»: в сети ходят слухи о разрыве Мишиной и Эллерта
commentss НОВОСТИ Все новости

«Сказка закончилась»: в сети ходят слухи о разрыве Мишиной и Эллерта

В сети начали говорить о разрыве отношений между «Холостячкой» Ксенией Мишиной и Александром Эллертом

сегодня, 16:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие поклонники с трепетом наблюдают за тем, как развиваются отношения актрисы, главной героини "Холостячки" Ксении Мишиной с Александром Эллертом, которого она выбрала в финале романтического шоу. Но в сети начали ходить слухи, что пара рассталась.

«Сказка закончилась»: в сети ходят слухи о разрыве Мишиной и Эллерта

Ксения Мишина и Александр Эллерт / фото: СТБ

Поводом для подобных домислов стало то, что актриса удалила из своей страницы в Instagram фотографии с возлюбленным, оставив только два рекламных поста с ним. Также Ксения Мишина отписалась от страницы Александра в сети.

Более того, поклонники не заметили ни Александра, ни его дочери Эли на праздновании дня рожденья Платона — 9-летнего сына актрисы от предыдущих отношений. Посмотрев фотографии с праздника, подписчики начали спрашивать, почему с ней нет Эллерта, но актриса не отвечает на подобные сообщения.

На странице же Эллерта в Instagram все по-прежнему: он не удалял трогательные фотографии с Ксенией и ее сыном Платоном. Также Александр продолжает следить за жизнью Мишиной в сети.

Поклонники в недоумении: "Похоже, что сказка окончена", "А где любимый Саша?", "Жаль, что нет с вами Саши и Эли", "Они расстались?", "Неужели расстались с Эллертом", "Чего-то не хватает в твоем посте и фото, вернее, кого-то", — написали фолловеры.

Известно, что в финале романтического шоу "Холостячка" Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта. Они начали жить вместе, всей дружной семьей летом полетели на отдых в Доминикану и даже говорили о свадьбе.

Пока ни Ксения, ни Александр информацию о разрыве не комментируют.

Напомним, звезда "Крепостной" Ксения Мишина и ее возлюбленный сценарист Александр Эллерт рассказали, как у них получалось скрывать отношения по окончанию романтического проекта "Холостячка".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что первая украинская "Холостячка" Ксения Мишина заинтриговала своей "беременностью".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://showbiz.24tv.ua/ru/razryv-holostjachki-ksenii-mishinoj-aleksandra-novosti-shou-biznesa_n1601701
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ