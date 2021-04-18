«Сказка закончилась»: в сети ходят слухи о разрыве Мишиной и Эллерта

Многие поклонники с трепетом наблюдают за тем, как развиваются отношения актрисы, главной героини "Холостячки" Ксении Мишиной с Александром Эллертом, которого она выбрала в финале романтического шоу. Но в сети начали ходить слухи, что пара рассталась.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / фото: СТБ

Поводом для подобных домислов стало то, что актриса удалила из своей страницы в Instagram фотографии с возлюбленным, оставив только два рекламных поста с ним. Также Ксения Мишина отписалась от страницы Александра в сети.

Более того, поклонники не заметили ни Александра, ни его дочери Эли на праздновании дня рожденья Платона — 9-летнего сына актрисы от предыдущих отношений. Посмотрев фотографии с праздника, подписчики начали спрашивать, почему с ней нет Эллерта, но актриса не отвечает на подобные сообщения.

На странице же Эллерта в Instagram все по-прежнему: он не удалял трогательные фотографии с Ксенией и ее сыном Платоном. Также Александр продолжает следить за жизнью Мишиной в сети.

Поклонники в недоумении: "Похоже, что сказка окончена", "А где любимый Саша?", "Жаль, что нет с вами Саши и Эли", "Они расстались?", "Неужели расстались с Эллертом", "Чего-то не хватает в твоем посте и фото, вернее, кого-то", — написали фолловеры.

Известно, что в финале романтического шоу "Холостячка" Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта. Они начали жить вместе, всей дружной семьей летом полетели на отдых в Доминикану и даже говорили о свадьбе.

Пока ни Ксения, ни Александр информацию о разрыве не комментируют.

Напомним, звезда "Крепостной" Ксения Мишина и ее возлюбленный сценарист Александр Эллерт рассказали, как у них получалось скрывать отношения по окончанию романтического проекта "Холостячка".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что первая украинская "Холостячка" Ксения Мишина заинтриговала своей "беременностью".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!