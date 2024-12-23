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Сколько денег заработал самый известный повар Украины в 2024 году

Евгений Клопотенко рассекретил доходы за 2024 год, которые он получает 12 источников разных направлений деятельности.

сегодня, 15:50
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Автор:
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Slava Kot

Самый украинский шеф-повар, ресторатор и победитель кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился деталями своих доходов за 2024 год. В интервью Алине Доротюк он рассказал, как война оказала влияние на его бизнес и чем он сейчас зарабатывает на жизнь.

Сколько денег заработал самый известный повар Украины в 2024 году

Евгений Клопотенко. Фото из открытых источников

За 2023 год чистая прибыль Евгения Клопотенко составила 24 миллиона гривен. Теперь украинский шеф-повар рассказал о своих заработках в 2024 году. Евгений Клопотенко заявил, что общий доход его бизнеса за 2024 год составил 300-350 миллионов гривен. Однако он подчеркнул, что речь идет именно об обращении, а не о "чистой" прибыли, которую он больше не считает.

"Я раньше мог это сделать, потому что раньше я мог увидеть все цифры. Сейчас у меня много отделов. 300-350 миллионов доход. Деньги пришли, деньги ушли. Прибыль я не считаю. Мы поменяли структуру этих доходов... Я уже говорю не о доходы, а об обращении", – сказал Клопотенко.

По словам Клопотенко, значительное количество средств с доходов он реинвестирует в бизнес и социальные инициативы, а также тратит на развитие армии.

Также Клопотенко рассказал, что имеет 12 источников дохода, в частности, это касается собственных ресторанов, рекламные интеграции, коллаборации с известными брендами, а также онлайн-магазин, популяризирующий локальные продукты. Кроме этого, компания Клопотенко работает над открытием профессионального кулинарного цеха, где он будет учить других поваров.

Сейчас на бизнес ресторатора работают около 350 человек, а он сам планирует расширять деятельность в 2025 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Клопотенко рассказал о своих маниакальных фантазиях по отношению к девушкам.

Также "Комментарий" писали о Клопотенко, который объяснил, почему не воюет на войне и ходил ли в военкомат.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Q1Kh7A9l4sQ&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8E%D0%BA
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