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Скончался режиссер фильма «Москва слезам не верит»

В России от последствий коронавируса скончался известный российский актер и режиссер Владимир Меньшов

сегодня, 12:40
Автор:

Светлана Шкурупий

На 82-м году жизни перестало биться сердце известного российского актера и режиссера Владимира Меньшова. 

Скончался режиссер фильма «Москва слезам не верит»

Владимир Меньшов / Фото: "РИА Новости"

Трагическую новость подтвердили в киноконцерне "Мосфильм", отметив, что выдающийся режиссер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Как известно, заболевание он подхватил в конце июня вместе со своей женой Верой Алентовой, которая сейчас в больнице. Из-за недуга Владимир Меньшов пропустил съезд партии "Справедливая Россия", в этом году он собирался баллотироваться в Государственную Думу.

Известно, что Меньшов снялся во многих фильмах: "Ширли-Мырли", "Ночной дозор", "Выкрутасы", "Легенда №17", а также был режиссером таких культовых кинолент, как "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби".

Отметим, что с 2018 года российский актер был не въездным в Украину, поскольку СБУ и Минкультуры внесли его в "черный список" из-за пропагандистских заявлений и поддержки боевиков "ДНР/ЛНР". Меньшов публично выражал поддержку оккупации Крыма и заявлял о необходимости "присоединения Донбасса". 

Напомним, что ранее на 92-м году жизни перестало биться сердце известного хореографа, народного артиста Украины Григория Чапкиса. Хореограф был в плохом состоянии, его здоровье было подорвано после нескольких тяжело перенесенных пневмоний.

Также издание "Комментарии" сообщало, что в возрасте 86 лет скончался известный голливудский актер, звезда "Бетховена" Чарльз Гродин. Мужчине, к сожалению, не удалось победить онкологическое заболевание — он несколько лет боролся с раком костного мозга. За всю свою жизнь актер был задействован в почти 40 кинопроектах, играл в театре, был телеведущим различных ток-шоу.


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Источник: https://www.mosfilm.ru/news/?ELEMENT_ID=53135
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