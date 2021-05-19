Умер известный голливудский актер, звезда "Бетховена" и "Кинг-Конга"

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Вечканова Елена
Многие изумительные
актеры, без которых сложно представить многие фильмы нашего детства, уже ставшие
классикой, постепенно отходят в мир иной. 18 мая стало известно о трагической
кончине американского театрального и киноактера Чарльза Гродина, сообщает AP.
Покойный Чарльз Гродин в фильме "Бетховен". Кадр из ленты
Месяцем ранее
Гродину исполнилось 86 лет. К сожалению, актер не смог победить онкологию —
несколько лет подряд ему приходилось сражаться с раком костного мозга. За всю
свою жизнь он отметился в почти сорока кинопроектах, играл в театре, был
телеведущим различных ток-шоу.
Следует отметить,
что в наградной копилке американского актера находится премия "Эмми". Свою
золотую статуэтку Чарльз Гродин получил за лучшую роль второго плана в комедии
под названием "Дэйв".
Интересно, что
после награждения актер ненадолго ушел из профессии. Вернуться к съемкам у
Гродина удалось лишь в 2006 году — новым "дебютом" стал фильм "Бывший любовник".
Украинским зрителям Гродин, вероятно, больше всего известен благодаря роли в двух первых частях семейного фильма "Бетховен". Играя строгого отца семейства Нортонов, которые заводят щенка сенбернара, а после разбираются с различными последствиями такого поступка, Чарльз Гродин смог завоевать сердца множества телезрителей.
Известный комический актер Стив Мартин, как-то сотрудничавший с Гродином, называл его "одним из самых позитивных людей, с которыми ему приходилось встречаться".
Любители более раннего
кино могли видеть Гродина в "Кинг-Конге" 1976 года. В этой ленте актер сыграл человека,
привезшего знаменитую обезьяну в Нью-Йорк ради получения большой наживы.
Одним из последних
фильмов Чарльза Гродина стал "Комик" 2017 года. Здесь мужчина исполнил роль
Дика Д’Анджело.
Интересно, что
помимо актерской карьеры, Гродин пытался строить еще и писательскую. Какое-то
время он работал обозревателем политических новостей на одном из популярных
американских телеканалов, а также написал четыре книги (последнюю — в 2009
году).
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали о причине смерти известного украинского телеведущего. Больше подробностей — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать про кончину старейшего киноактера в мире. Его имя и возраст мы сообщали в публикации.
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