Умер известный голливудский актер, звезда "Бетховена" и "Кинг-Конга"

Многие изумительные актеры, без которых сложно представить многие фильмы нашего детства, уже ставшие классикой, постепенно отходят в мир иной. 18 мая стало известно о трагической кончине американского театрального и киноактера Чарльза Гродина, сообщает AP.



Покойный Чарльз Гродин в фильме "Бетховен". Кадр из ленты

Месяцем ранее Гродину исполнилось 86 лет. К сожалению, актер не смог победить онкологию — несколько лет подряд ему приходилось сражаться с раком костного мозга. За всю свою жизнь он отметился в почти сорока кинопроектах, играл в театре, был телеведущим различных ток-шоу.

Следует отметить, что в наградной копилке американского актера находится премия "Эмми". Свою золотую статуэтку Чарльз Гродин получил за лучшую роль второго плана в комедии под названием "Дэйв".

Интересно, что после награждения актер ненадолго ушел из профессии. Вернуться к съемкам у Гродина удалось лишь в 2006 году — новым "дебютом" стал фильм "Бывший любовник".

Украинским зрителям Гродин, вероятно, больше всего известен благодаря роли в двух первых частях семейного фильма "Бетховен". Играя строгого отца семейства Нортонов, которые заводят щенка сенбернара, а после разбираются с различными последствиями такого поступка, Чарльз Гродин смог завоевать сердца множества телезрителей.

Известный комический актер Стив Мартин, как-то сотрудничавший с Гродином, называл его "одним из самых позитивных людей, с которыми ему приходилось встречаться".

Любители более раннего кино могли видеть Гродина в "Кинг-Конге" 1976 года. В этой ленте актер сыграл человека, привезшего знаменитую обезьяну в Нью-Йорк ради получения большой наживы.

Одним из последних фильмов Чарльза Гродина стал "Комик" 2017 года. Здесь мужчина исполнил роль Дика Д’Анджело.

Интересно, что помимо актерской карьеры, Гродин пытался строить еще и писательскую. Какое-то время он работал обозревателем политических новостей на одном из популярных американских телеканалов, а также написал четыре книги (последнюю — в 2009 году).

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о причине смерти известного украинского телеведущего. Больше подробностей — в нашем материале.

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