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Умер легендарный хореограф Григорий Чапкис

Скончался народный артист Украины, легендарный хореограф, судья шоу «Танцы со звездами» Григорий Чапкис

сегодня, 00:20
Автор:

Светлана Шкурупий

На 92-м году жизни перестало биться сердце известного хореографа, народного артиста Украины Григория Чапкиса. Печальную новость подтвердил его сын на своей странице в социальной сети Instagram.

Умер легендарный хореограф Григорий Чапкис

Григорий Чапкис (фото из открытых источников)

Грег Чапкис опубликовал в InstaStories всего одну фразу: "RIP DAD" и отметил страничку своего отца в социальной сети, оставив смайлик в виде разбитого сердца.  

Умер легендарный хореограф Григорий Чапкис - фото 2

Известно, что в последнее время хореограф был в плохом состоянии, его здоровье было подорвано после нескольких тяжело перенесенных пневмоний. Первый раз с двухсторонним воспалением легких народный артист попал в больницу в декабре 2020 года. Ему было трудно дышать, хотя тест на коронавирусную инфекцию был негативным. Накануне Нового года ему стало лучше и Чапкиса отправили домой, но перед Рождеством снова госпитализировали с пневмонией. В медицинском учреждении он пробыл несколько дней. Но в начале февраля снова оказался на больничной койке из-за осложнений. Но даже несмотря на это, Григорий Чапкис всегда старался оставаться позитивным.  

Легендарный балетмейстер, несмотря на возраст, не оставлял дело своей жизни и продолжал активно блистать на сцене. Он запомнился не только своими яркими танцевальными номерами и "острыми" фразочками, но и невероятным оптимизмом, энтузиазмом и жизненной энергией.

Напомним, что в сентябре 2020 года украинский хореограф Григорий Чапкис заявил, что женился в четвертый раз. Его избранницей стала женщина по имени Мила, которой 38 лет, и она является ровесницей его внучки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что судья шоу "Танцы со звездами" Григорий Чапкис показал своим апартаменты и рассекретить, куда переехал жить с молодой супругой.


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