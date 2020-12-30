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Умер актер фильма "Супермен-2"

Актера не стало в возрасте 55 лет

сегодня, 10:54
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня стало известно о смерти популярного британского актера Маркуса Д'Амико. Мужчина скончался от пневмонии в возрасте 55 лет. 

Умер актер фильма "Супермен-2"

ФОТО: Из открытых источников

Актер получил известность благодаря ролям в фильмах "Цельнометаллическая оболочка", который номинировался на Оскар, и в одном из наиболее популярном супергеройском фильме "Супермен-2". 

Главной ролью в актерской карьере Маркуса Д'Амико стал персонаж Майкл Толливер по прозвищу Мышь из мини-сериала "Городские истории" 1993 года. Шоу было поставлено по романам Армистеда Мопина о колоритных персонажах ЛГБТ-сообществе Сан-Франциско и стало одним из первых популярных телепроектов о гей-культуре.

Он также появлялся и в других популярных фильмах и сериалах, как "Алиенист", "Дживс и Вустер", "Длинный выходной", "Семейное дело" и других. 

Актер скончался в собственном доме в Англии еще 16 декабря, однако, пресса узнала о происшествии только 29 числа. Средствам массовой информации сообщила сестра актера Мелисса. 

Ранее, стало известно о смерти популярного советского певца, исполнителя знаменитых хитов Владимира Ефименко. Музыканта не стало на 68-ом году жизни. С 1977-го года Ефименко выступал в золотом составе вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня", а его знаменитые песни "Обручальное кольцо", "Прощай", "Где же ты была", "Вот увидишь" знает наизусть практически все СНГ. 

Также вчера общество потрясло известие о смерти самого известного модельера прошлого века Пьера Кардена. Дизайнер скончался в возрасте 98 лет. 

Ранее издание "Комментарии" рассказывало о знаменитостях, чье сердце остановилось от последствий коронавирусного заболевания. 


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Источник: https://lenta.ru/news/2020/12/30/damico/
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