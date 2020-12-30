Умер актер фильма "Супермен-2"

Сегодня стало известно о смерти популярного британского актера Маркуса Д'Амико. Мужчина скончался от пневмонии в возрасте 55 лет.

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Актер получил известность благодаря ролям в фильмах "Цельнометаллическая оболочка", который номинировался на Оскар, и в одном из наиболее популярном супергеройском фильме "Супермен-2".

Главной ролью в актерской карьере Маркуса Д'Амико стал персонаж Майкл Толливер по прозвищу Мышь из мини-сериала "Городские истории" 1993 года. Шоу было поставлено по романам Армистеда Мопина о колоритных персонажах ЛГБТ-сообществе Сан-Франциско и стало одним из первых популярных телепроектов о гей-культуре.

Он также появлялся и в других популярных фильмах и сериалах, как "Алиенист", "Дживс и Вустер", "Длинный выходной", "Семейное дело" и других.

Актер скончался в собственном доме в Англии еще 16 декабря, однако, пресса узнала о происшествии только 29 числа. Средствам массовой информации сообщила сестра актера Мелисса.

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