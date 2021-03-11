Скончался создатель кассетной пленки и компакт-диска

На 95-м году жизни в Нидерландах умер известный инженер Лодевейк Оттенс, который подарил миру компакт-диск и кассетную пленку. Мужчины не стало еще 6 марта, но сообщили трагическую новость только спустя четыре дня.

Лодевейк Оттенс / Фото: Jerry Lamps / ANP

Известно, что изобретатель скончался у себя дома в Северном Брабанте — провинции на юге Нидерландов. О причине смерти Лодевейка Оттенса не говорится.

Отмечается, что с юных лет он интересовался техникой, поэтому пошел в Делфтский технический университет, где изучал машиностроение. В течение трех лет работал на полставки на фабрике в должности чертежника. А в 1952 году получил степень инженера.

В 1952 году он устроился на работу в нидерландскую транснациональную компанию Philips и начал активно подниматься по карьерной лестнице. Вскоре Лодевейк Оттенс стал руководителем отдела разработки продуктов. Вместе с командой он изобрел EL 3585 — первый портативный магнитофон (было продано более 1 млн. экземпляров этой модели). А через два года инженер представил миру пленку для компакт-кассет, а после этого и компакт-диск. CD имел оглушительный успех – его раскупили тиражом более 200 миллиардов копий.

В 1986 году Оттенс вышел на пенсию и часто в своих интервью подчеркивал, что его изобретения — это коллективный труд.

Напомним, в январе 2021 года на 82-м году жизни перестало биться сердце известного музыкального продюсера Фила Спектора. Которого называли одним из самых влиятельных в истории поп-музыки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на 87-ом году жизни скончался британский миллиардер и совладелец одной из наиболее популярных газет в стране Daily Telegraph — Дэвид Баркли.

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