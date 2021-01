Умер один из самых влиятельных продюсеров в истории поп-музыки

В субботу, 16 января, на 82-м году жизни перестало биться сердце известного музыкального продюсера Фила Спектора.

Фил Спектор / фото: AFP 2020 / POOL

Известно, что мужчина скончался в одном из исправительных учреждений Калифорнии, где он отбывал пожизненное заключение за убийство актрисы. Ему был 81 год, месяц назад у знаменитости диагностировали коронавирусную инфекцию, но пока нет официальных доказательств того, что именно она стала причиной смерти.

Фила Спектора, несмотря на криминальную историю, называют одним из самых влиятельных продюсеров в истории поп-музыки и первооткрывателем таких звуковых эффектов, как фленджер. Он начал карьеру в 1858 году в составе американской группы The Teddy Bears. Спустя год он покинул коллектив и отправился в Нью-Йорк, где уверенно поднимался по карьерной лестнице. Фил Спектор сотрудничал с Беном Кингом, певицей Шер, а также собрал подростковый "девичий коллектив" The Crystals. Он также подготовил к выпуску последний альбом группы The Beatles – Let It Be.

Однако, в 2003 году в его особняке был обнаружен труп американской актрисы ланы Кларксон, она была убита выстрелом в рот. Музыкальному продюсеру было предъявлено обвинение в убийстве. На протяжении 6 лет адвокаты знаменитости пытались доказать, что женщина была в депрессии и покончила жизнь самоубийством, но в итоге, Спектор был признан виновним и приговорен к 19-летнему, а позже пожизненному заключению.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что умер известный советский и российский актер Александр Воробьев. Жизнь артиста оборвалась за месяц до его 59-летия. О причине смерти не сообщается.

