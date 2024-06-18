Слава Демин, известный украинский телеведущий, в недавнем интервью для "Информатор Украина" поделился, как изменился его заработок с началом полномасштабного вторжения и какие сейчас основные источники дохода

Слава Демин признался, сколько зарабатывает во время войны

По словам Демина, основной его деятельностью в настоящее время являются благотворительные мероприятия. Однако, гонорары за выступления артист не получает.

"Сейчас я веду только благотворительные мероприятия, только за одну новогоднюю ночь получил деньги. Главный мой доход — это монетизация на YouTube. Самая большая сумма, которую получила наша команда — это 200 тысяч грн в месяц", — отметил он.

Кроме того, он получает заработную плату как радиоведущий.

Однажды за участие в интервью с ним звезда предложила деньги, однако Слава отказался, так как его разговоры с гостями не имеют коммерческой основы. "Предлагали, но общались не со мной напрямую, а с менеджером и предлагали где-то до 10 тысяч долларов," — признался он.

Напомним, что Павел Зибров, известный украинский исполнитель и обладатель звания народного артиста, в недавнем интервью YouTube-каналу Анжелики Рудницкой раскрыл сумму своей текущей пенсии, которая теперь составляет 8300 гривен.

“Комментарии” также писали, что фактическая средняя зарплата в Украине составляет около 18,5 тыс. гривен, что на 75% меньше среднего уровня ожидаемой зарплаты, которая составляет 32,4 тыс. гривен. Об этом свидетельствует исследование NV, проведенное с помощью онлайн-интервью (CAWI). Согласно опросу в каждой категории заработной платы, Украинцы хотели бы получать больше денег.