Смерть Брижит Бардо: кому достанется многомиллионное наследство покойной легендарной актрисы

Французская киноикона Брижит Бардо, ушедшая из жизни в воскресенье, 28 декабря 2025 года, оставила после себя значительное финансовое состояние.

Брижит Бардо (фото из открытых источников)

Как отмечает Daily Express, за годы карьеры и активной деятельности актриса смогла накопить от 65 до 100 миллионов долларов. Эти средства были получены благодаря ролям в кино, работе в модельном бизнесе, а также владению недвижимостью.

В 1960-х годах Брижит Бардо входила в число самых высокооплачиваемых актрис в мире. За участие в ленте "Вива Мария!" (1965) она получила гонорар в размере 350 000 долларов, что по современным подсчетам равняется примерно 3,66 миллиона. Значительную прибыль принесла и автобиографическая книга "Initiales BB" ("Инициалы Б.Б."), изданная в 1996 году, которая, по оценкам, добавила в ее состояние еще около 4 миллионов долларов.

Основным местом обитания актрисы была вилла Ла-Мадраг в Сен-Тропе, приобретенная еще в 1958 году. Сейчас ее стоимость оценивается по меньшей мере в 23 миллиона долларов. Кроме этого, Бардо владела историческим имением Ле-Кастеле XIII века, расположенным на холмах вблизи Канн. В 2020 году этот объект был выставлен на продажу примерно за 6,5 миллиона долларов.

В то же время часть накопившихся средств актриса потеряла из-за громких скандалов. За жизнь легенду французского кинематографа шесть раз штрафовали, а наибольшее наказание было наложено в 2020 году — 20 000 евро (примерно 23 500 долларов) за оскорбительные высказывания в адрес жителей острова Реюньон, которых она назвала "выродившимися дикарями". Общая сумма штрафов за расистские заявления, уплаченные Бардо, составляет от 50 000 до 55 000 евро (от 59 000 до 65 000 долларов).

"Бардо часто называли "неонацисткой", и она неоднократно сталкивалась с юридическими проблемами из-за заявлений, которые считались разжигающими расовую ненависть. Она была признана виновной в делах, связанных с ее комментариями об иммиграции, исламе и ритуальном убой животных мусульманами во Франции",-.

У Брижит Бардо остался один сын – Николя-Жак Шарье. Их отношения с детских лет были сложными и так и не стали близкими. Контакт с внуками актриса также не поддерживала.

Несколько лет назад французские издания сообщали, что Бардо якобы пыталась наладить общение с Николя и даже рассматривала возможность включения его в завещание. Однако, по информации тех же источников, он отказался, заявив, что его семье не нужны деньги матери.

Любовь актрисы к животным была безоговорочной. Благотворительная организация Fondation Brigitte Bardot (FBB), основанная ею в 1986 году для защиты животных в разных странах мира, выглядит наиболее вероятным наследником ее имущества. Именно туда, с большой вероятностью, и будут направлены миллионы, оставленные звездой.

Напомним, что легенда французского и мирового кинематографа Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года. О смерти актрисы 28 декабря сообщил Фонд Брижит Бардо. Это организация, которую она основала и возглавлялась в течение десятилетий.

Фонд Брижит Бардо опубликовал заявление о его смерти 28 декабря. Время и место смерти актрисы не уточняются.



Мировую славу Брижит Бардо принесла лента Роже Вадима "…И Бог сотворил женщину" 1956 года. Ее героиня стала символом новой женской свободы, сексуальности и мятежа против консервативных норм. На протяжении карьеры Бардо снялась более чем в 50 фильмах, сформировав культовый образ, повлиявший не только на кино, но и на моду и популярную культуру.