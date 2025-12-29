Смерть Бріжіт Бардо: кому дістанеться багатомільйонний спадок покійної легендарної акторки

Французька кіноікона Бріжіт Бардо, яка пішла з життя у неділю, 28 грудня 2025 року, залишила по собі значні фінансові статки.

Бріжіт Бардо (фото з відкритих джерел)

Як зазначає Daily Express, за роки кар’єри та активної діяльності актриса зуміла накопичити від 65 до 100 мільйонів доларів. Ці кошти були отримані завдяки ролям у кіно, роботі в модельному бізнесі, а також володінню нерухомістю.

У 1960-х роках Бріжіт Бардо входила до числа найбільш високооплачуваних актрис у світі. За участь у стрічці "Віва Марія!" (1965) вона отримала гонорар у розмірі 350 000 доларів, що за сучасними підрахунками дорівнює приблизно 3,66 мільйона. Значний прибуток принесла й автобіографічна книга "Initiales BB" ("Ініціали Б.Б."), видана у 1996 році, яка, за оцінками, додала до її статків ще близько 4 мільйонів доларів.

Основним місцем проживання актриси була вілла Ла-Мадраг у Сен-Тропе, придбана ще у 1958 році. Нині її вартість оцінюють щонайменше у 23 мільйони доларів. Окрім цього, Бардо володіла історичним маєтком Ле-Кастеле XIII століття, розташованим на пагорбах поблизу Канн. У 2020 році цей об’єкт було виставлено на продаж приблизно за 6,5 мільйона доларів.

Водночас частину накопичених коштів актриса втратила через гучні скандали. За життя легенду французького кінематографа шість разів штрафували, а найбільше покарання було накладене у 2020 році — 20 000 євро (приблизно 23 500 доларів) за образливі висловлювання на адресу жителів острова Реюньйон, яких вона назвала "дикунами, що виродилися" з "дикими генами". Загальна сума штрафів за расистські заяви, сплачених Бардо, становить від 50 000 до 55 000 євро (від 59 000 до 65 000 доларів).

"Бардо часто називали "неонацисткою", і вона неодноразово стикалася з юридичними проблемами через заяви, які вважалися такими, що розпалюють расову ненависть. Вона була визнана винною у справах, пов’язаних з її коментарями про імміграцію, іслам та ритуальний забій тварин мусульманами у Франції",- зазначають ЗМІ.

У Бріжіт Бардо залишився один син — Ніколя-Жак Шар’є. Їхні взаємини з дитячих років були складними і так і не стали близькими. Контакту з онуками актриса також не підтримувала.

Кілька років тому французькі видання повідомляли, що Бардо нібито намагалася налагодити спілкування з Ніколя та навіть розглядала можливість включення його до заповіту. Однак, за інформацією тих самих джерел, він відмовився, заявивши, що його родині не потрібні гроші матері.

Натомість любов актриси до тварин була беззастережною. Благодійна організація Fondation Brigitte Bardot (FBB), заснована нею у 1986 році для захисту тварин у різних країнах світу, виглядає найімовірнішим спадкоємцем її майна. Саме туди, з великою ймовірністю, і будуть спрямовані мільйони, залишені зіркою.

Нагадаємо, що легенда французького та світового кінематографа Бріжит Бардо померла у віці 91 року. Про смерть акторки 28 грудня повідомив Фонд Бріжит Бардо. Це організація, яку вона заснувала і яку очолювала протягом десятиліть.

Фонд Бріжит Бардо опублікував заяву про її смерть 28 грудня. Час і місце смерті акторки не уточнюються.



Світову славу Бріжит Бардо принесла стрічка Роже Вадима "…І Бог створив жінку" 1956 року. Її героїня стала символом нової жіночої свободи, сексуальності та бунту проти консервативних норм. Упродовж кар’єри Бардо знялася більш ніж у 50 фільмах, сформувавши культовий образ, який вплинув не лише на кіно, а й на моду та популярну культуру.