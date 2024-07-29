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Смерть Шинейд О'Коннор: появились новые подробности о причинах ее смерти

Шинейд О'Коннор ушла из жизни ровно год назад.

29 июля 2024, 23:30
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Лиля Воробьева

Через год после смерти известной ирландской певицы и композиторки Шинейд О'Коннор, ушедшей из жизни в июле 2023 года, стало известно, что причиной смерти стал ряд острых респираторных заболеваний. Бывший муж артистки Джон Рейнольдс рассказал подробности трагедии.

Смерть Шинейд О'Коннор: появились новые подробности о причинах ее смерти

Смерть Шинейд О'Коннор (фото из открытых источников)

Шинейд нашли мертвой в ее квартире, и полиция сообщала, что смерть наступила "по причине естественных причин". Зарубежные СМИ также писали, что причиной могла быть онкология или ухудшение психологического состояния на фоне самоубийства ее сына, 17-летнего Шейна.

Как пишет издание New York Post, Джон Рейнольдс сообщил, что причиной смерти явилось обострение хронического обструктивного заболевания легких и бронхиальной астмы вместе с инфекцией нижних дыхательных путей низкой степени злокачественности. Певица скончалась на 57-м году жизни.

После смерти у звезды 90-х осталось трое детей: сыновья Джейк Рейнольдс и Иешуа Фрэнсис Нил и дочь Ройсин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что год назад скончалась известная певица Шинейд О'Коннор. Известная ирландская исполнительница Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет. Детали смерти известной вокалистки и композитора пока не разглашаются.

Шинейд Мари Бернадетт О'Коннор родилась 8 декабря 1966 г. в пригороде Дублина, Ирландия. Родители развелись, когда Шинейд была еще маленькой. Она была трудным подростком. После удаления из школы, Шинейд попала в приют. А в 15 лет она бросила обучение ради музыки. Когда ей было 18 лет, мать погибла в ДТП. 1985 Шинейд перебралась в Лондон, где ее музыкальная карьера довольно быстро пошла вверх. В 1987 году вышел первый альбом The Lion the Cobra, который критики оценили очень высоко. Широкую популярность певице принес кавер на песню Принса Nothing Compares To You.
 



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Источник: https://nypost.com/2024/07/28/entertainment/sinead-oconnors-exact-cause-of-death-finally-revealed/
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