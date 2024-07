Смерть Шинейд О'Коннор: появились новые подробности о причинах ее смерти

Через год после смерти известной ирландской певицы и композиторки Шинейд О'Коннор, ушедшей из жизни в июле 2023 года, стало известно, что причиной смерти стал ряд острых респираторных заболеваний. Бывший муж артистки Джон Рейнольдс рассказал подробности трагедии.

Смерть Шинейд О'Коннор (фото из открытых источников)

Шинейд нашли мертвой в ее квартире, и полиция сообщала, что смерть наступила "по причине естественных причин". Зарубежные СМИ также писали, что причиной могла быть онкология или ухудшение психологического состояния на фоне самоубийства ее сына, 17-летнего Шейна.

Как пишет издание New York Post, Джон Рейнольдс сообщил, что причиной смерти явилось обострение хронического обструктивного заболевания легких и бронхиальной астмы вместе с инфекцией нижних дыхательных путей низкой степени злокачественности. Певица скончалась на 57-м году жизни.

После смерти у звезды 90-х осталось трое детей: сыновья Джейк Рейнольдс и Иешуа Фрэнсис Нил и дочь Ройсин.

Шинейд Мари Бернадетт О'Коннор родилась 8 декабря 1966 г. в пригороде Дублина, Ирландия. Родители развелись, когда Шинейд была еще маленькой. Она была трудным подростком. После удаления из школы, Шинейд попала в приют. А в 15 лет она бросила обучение ради музыки. Когда ей было 18 лет, мать погибла в ДТП. 1985 Шинейд перебралась в Лондон, где ее музыкальная карьера довольно быстро пошла вверх. В 1987 году вышел первый альбом The Lion the Cobra, который критики оценили очень высоко. Широкую популярность певице принес кавер на песню Принса Nothing Compares To You.