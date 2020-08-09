СМИ сообщают, что Джуд Лоу стал отцом в шестой раз

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Екатерина Белоброва
Спутница популярного голливудского актера Джуда Лоу Филипа Коэн родила ребенка, который для артиста стал уже шестым, а для нее самой - первенец. Об этом сообщает издание "Глянец", ссылаясь на светскую платформу DailyMail.
Так, причинами для слухов стало мартовское фото Коэн, когда она прогуливалась в легком пальто по Лондону и значительные изменения в ее фигуре не оставляли места для догадок. Сейчас же жена Лоу и по совместительству профессиональный психолог вернулась к прежним формам, что означает рождение малыша у пары.
Сам Джуд Лоу не дает комментариев по этому поводу, поэтому пол, имя и дата рождения наследника многодетного отца остаются загадкой.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что победитель песенного конкурса "Евровидение-2015" вместе с женой пережил трагическую семейную драму - выкидыш. Шведский исполнитель Монс Сельмерлев по этому поводу сделал публикацию в социальной сети. Он написал, что очень любит свою жену и восхищается тем, насколько она сильная и смелая.
При этом отмечается, что у пары уже есть старший ребенок.
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