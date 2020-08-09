kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.08.2020

BTC/USD

11888.42

ETH/USD

397.38

LTC/USD

58.92

НБУ 11.08.2020

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона СМИ сообщают, что Джуд Лоу стал отцом в шестой раз
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ сообщают, что Джуд Лоу стал отцом в шестой раз

Папарацци заметили, что округлая весной фигура жены Джуда Лоу Филипы Коэн вернулась к прежнему изяществу

9 августа 2020, 19:33
Автор:

Екатерина Белоброва
СМИ сообщают, что Джуд Лоу стал отцом в шестой раз

Спутница популярного голливудского актера Джуда Лоу Филипа Коэн родила ребенка, который для артиста стал уже шестым, а для нее самой - первенец. Об этом сообщает издание "Глянец", ссылаясь на светскую платформу DailyMail.

Так, причинами для слухов стало мартовское  фото Коэн, когда она прогуливалась в легком пальто по Лондону и значительные изменения в ее фигуре не оставляли места для догадок. Сейчас же жена Лоу и по совместительству профессиональный психолог вернулась к прежним формам, что означает рождение малыша у пары.

Сам Джуд Лоу не дает комментариев по этому поводу, поэтому пол, имя и дата рождения наследника многодетного отца остаются загадкой. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что победитель песенного конкурса "Евровидение-2015"  вместе с женой пережил трагическую семейную драму - выкидыш. Шведский исполнитель Монс Сельмерлев по этому поводу сделал публикацию в социальной сети. Он написал, что очень любит свою жену и восхищается тем, насколько она сильная и смелая. 

При этом отмечается, что у пары уже есть старший ребенок.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!