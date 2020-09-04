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Snoop Dogg запустил собственный бренд джина

Джин от Snoop Dogg будет со вкусом клубники и цитрусовых

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярный рэпер и продюсер Snoop Dogg, который недавно выпустил трек совместно с украинской певицей Тиной Кароль, занялся производством собственного джина под названием Indoggo. Об этом знаменитость сообщил на своей странице в Instagram.

Snoop Dogg заявил, что его напиток, разработанный совместно с Кинаном Таунсом, не будет похож ни на один существующий джин. В нем будут нотки клубники и цитрусовых и будет отсутствовать сахар. Первая партия напитка появится в продаже в Калифорнии в конце текущего месяца, а в начале 2021 года будет продаваться по всей стране.

Snoop Dogg запустил собственный бренд джина

Snoop Dogg | Chris Pizzello | 2017 Invision

Известно, что бутылку джина от Snoop Dogg можно будет приобрести на 30 долларов (0, 75 л) и за 2 доллара (50 мл). 

Рэпер признался, что с нетерпением ждет момента, когда мир попробует его джин, ведь на его создание вдохновил собственный трек "Gin and Juice". "Когда в 1994-м я написал "Gin and Juice", он был о положительных эмоциях и настоящих переживаниях и, конечно, стал мировым хитом", – подчеркнул Snoop Dogg.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудский актер Брэд Питт запускает в продажу розовое шампанское, на создание которого ему потребовалось пять лет. 


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