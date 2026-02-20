Снова холостяк: звезда сериала "Баффи - победительница вампиров" разводится

Американский актер и музыкант Джеймс Марстерс, наиболее известный по роли вампира Спайка в сериалах "Баффи — победительница вампиров" и "Энджел", официально возвращается к статусу холостяка. Как сообщает издание TMZ, его вторая жена Патрисия Рахман еще в 2021 году подала документы на развод — это произошло вскоре после того, как супруги отметили десятую годовщину брака. Все споры по имуществу и алиментам урегулированы, и документы о расторжении брака ожидают только подписи судьи.

Джеймс Марстерс (фото из открытых источников)

Марстерс и Рахман обручились в январе 2011 года. Перед свадьбой они несколько лет находились после знакомства на съемочной площадке. Общих детей у Джеймса и Патрисии нет.

Для актера это уже второй развод. В 1989 году Джеймс Марстерс женился на Лиане Дэвидсоне. В 1996 году у супругов родился сын Салливан. Уже в 1997 году актер и его жена решили расстаться.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в семье голливудских звезд Эштона Катчера и Милы Кунис , вероятно, возникли серьезные затруднения. Причиной напряжения называют чрезмерную занятость актера бизнесом, из-за чего между супругами постепенно растет дистанция.

По информации Radar Online, 47-летний Катчер в последние годы значительно отошел от классической актерской карьеры и сконцентрировался на инвестициях и работе в технологическом секторе. Он входит в совет директоров международной сети элитных клубов Soho House, который является частью крупного бизнес-консорциума с миллиардными оборотами. По оценкам, общее состояние актера может приближаться к 200 миллионам долларов.

Хотя Катчер и не покидает кинематограф окончательно – в частности, в 2026 году он появится в сериале FX The Beauty – источники утверждают, что его главные интересы сейчас лежат далеко за пределами Голливуда. Инсайдеры отмечают: актер настолько погрузился в бизнес-среду, что удалился не только от светской тусовки, но и от близкого круга друзей семьи.

