logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Снова холостяк: звезда сериала "Баффи - победительница вампиров" разводится
commentss НОВОСТИ Все новости

Снова холостяк: звезда сериала "Баффи - победительница вампиров" разводится

63-летний Джеймс Марстерс "ждал свободы" целых пять лет

20 февраля 2026, 22:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Американский актер и музыкант Джеймс Марстерс, наиболее известный по роли вампира Спайка в сериалах "Баффи — победительница вампиров" и "Энджел", официально возвращается к статусу холостяка. Как сообщает издание TMZ, его вторая жена Патрисия Рахман еще в 2021 году подала документы на развод — это произошло вскоре после того, как супруги отметили десятую годовщину брака. Все споры по имуществу и алиментам урегулированы, и документы о расторжении брака ожидают только подписи судьи.

Снова холостяк: звезда сериала "Баффи - победительница вампиров" разводится

Джеймс Марстерс (фото из открытых источников)

Марстерс и Рахман обручились в январе 2011 года. Перед свадьбой они несколько лет находились после знакомства на съемочной площадке. Общих детей у Джеймса и Патрисии нет.

Для актера это уже второй развод. В 1989 году Джеймс Марстерс женился на Лиане Дэвидсоне. В 1996 году у супругов родился сын Салливан. Уже в 1997 году актер и его жена решили расстаться.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в семье голливудских звезд Эштона Катчера и Милы Кунис , вероятно, возникли серьезные затруднения. Причиной напряжения называют чрезмерную занятость актера бизнесом, из-за чего между супругами постепенно растет дистанция.

По информации Radar Online, 47-летний Катчер в последние годы значительно отошел от классической актерской карьеры и сконцентрировался на инвестициях и работе в технологическом секторе. Он входит в совет директоров международной сети элитных клубов Soho House, который является частью крупного бизнес-консорциума с миллиардными оборотами. По оценкам, общее состояние актера может приближаться к 200 миллионам долларов.

Хотя Катчер и не покидает кинематограф окончательно – в частности, в 2026 году он появится в сериале FX The Beauty – источники утверждают, что его главные интересы сейчас лежат далеко за пределами Голливуда. Инсайдеры отмечают: актер настолько погрузился в бизнес-среду, что удалился не только от светской тусовки, но и от близкого круга друзей семьи.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.tmz.com/2026/02/19/james-marsters-finalizes-divorce/
Теги:

Новости

Все новости