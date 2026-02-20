Знову холостяк: зірка серіалу "Баффі — переможниця вампірів" розлучається

Американський актор і музикант Джеймс Марстерс, який найбільше відомий за роллю вампіра Спайка в серіалах "Баффі — переможниця вампірів" і "Енджел", офіційно повертається до статусу холостяка. Як повідомляє видання TMZ, його друга дружина Патрісія Рахман ще у 2021 році подала документи на розлучення — це сталося невдовзі після того, як подружжя відзначило десяту річницю шлюбу. Наразі всі суперечки щодо майна та аліментів врегульовані, і документи про розірвання шлюбу очікують лише підпису судді.

Джеймс Марстерс (фото з відкритих джерел)

Марстерс і Рахман побралися у січні 2011 року. Перед весіллям вони кілька років перебували у стосунках після знайомства на знімальному майданчику. Спільних дітей у Джеймса та Патрісії немає.

Для актора це вже друге розлучення. У 1989 році Джеймс Марстерс одружився з Ліан Девідсон. У 1996 році в подружжя народився син Салліван. Уже в 1997 році актор і його дружина вирішили розлучитися.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у родині голлівудських зірок Ештона Катчера та Міли Куніс, імовірно, з’явилися серйозні труднощі. Причиною напруження називають надмірну зайнятість актора бізнесом, через що між подружжям поступово зростає дистанція.

За інформацією Radar Online, 47-річний Катчер останніми роками значно відійшов від класичної акторської кар’єри й зосередився на інвестиціях та роботі в технологічному секторі. Він входить до ради директорів міжнародної мережі елітних клубів Soho House, яка є частиною великого бізнес-консорціуму з мільярдними оборотами. За оцінками, загальний статок актора може наближатися до 200 мільйонів доларів.

Хоча Катчер і не залишає кінематограф остаточно — зокрема, у 2026 році він з’явиться в серіалі FX The Beauty — джерела стверджують, що його головні інтереси нині лежать далеко за межами Голлівуду. Інсайдери зазначають: актор настільки занурився у бізнес-середовище, що віддалився не лише від світської тусовки, а й від близького кола друзів сім’ї.

