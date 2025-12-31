logo

Изменял и бил: подкаблучник из сериала Гена Букин шесть лет издевался над собственной женой
Изменял и бил: подкаблучник из сериала Гена Букин шесть лет издевался над собственной женой

Жена Виктора Логинова обвинила его в изменах и побоях

31 декабря 2025, 04:17
  Жена известного российского актера Виктора Логинова, который стал популярным после роли в ситкоме "Счастливые вместе", публично обвинила мужчину в изменах, физическом насилии и психологическом давлении, сообщают российские СМИ. По словам 27-летней Марии Гуськовой, 50-летний актер довел ее до полного физического и эмоционального истощения.

Виктор Логинов (фото из открытых источников)

Виктор Логинов (фото из открытых источников)

муж певицы Алсу , которая публично избегает комментариев относительно полномасштабного вторжения России в Украину, Ян Абрамов впервые за длительное время появился на публике.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, Абрамов посетил светскую вечеринку, где привлек внимание своим внешним видом. По словам журналистов, он выглядел заметно похудевшим и пришел без спутницы. После развода с Алсу бизнесмен также сменил имидж: отрастил бороду и сменил прическу. В то же время его личная жизнь остается закрытой для публики.



Источник: https://t.me/SuperRu
