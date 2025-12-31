Изменял и бил: подкаблучник из сериала Гена Букин шесть лет издевался над собственной женой

Жена известного российского актера Виктора Логинова, который стал популярным после роли в ситкоме "Счастливые вместе", публично обвинила мужчину в изменах, физическом насилии и психологическом давлении, сообщают российские СМИ. По словам 27-летней Марии Гуськовой, 50-летний актер довел ее до полного физического и эмоционального истощения.

Виктор Логинов (фото из открытых источников)