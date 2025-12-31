Рубрики
Жена известного российского актера Виктора Логинова, который стал популярным после роли в ситкоме "Счастливые вместе", публично обвинила мужчину в изменах, физическом насилии и психологическом давлении, сообщают российские СМИ. По словам 27-летней Марии Гуськовой, 50-летний актер довел ее до полного физического и эмоционального истощения.
Как сообщают российские пропагандистские СМИ, Абрамов посетил светскую вечеринку, где привлек внимание своим внешним видом. По словам журналистов, он выглядел заметно похудевшим и пришел без спутницы. После развода с Алсу бизнесмен также сменил имидж: отрастил бороду и сменил прическу. В то же время его личная жизнь остается закрытой для публики.