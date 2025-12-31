Зраджував та бив: підкаблучник з серіалу Гєна Букін шість років знущався з власної дружини

Дружина відомого російського актора Віктора Логінова, який став популярним після ролі в ситкомі "Щасливі разом", публічно звинуватила чоловіка у зрадах, фізичному насильстві та психологічному тиску, повідомляють російські ЗМІ. За словами 27-річної Марії Гуськової, 50-річний актор довів її до повного фізичного й емоційного виснаження.

Віктор Логінов (фото з відкритих джерел)