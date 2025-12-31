logo_ukra

Зраджував та бив: підкаблучник з серіалу Гєна Букін шість років знущався з власної дружини
НОВИНИ

Зраджував та бив: підкаблучник з серіалу Гєна Букін шість років знущався з власної дружини

Дружина Віктора Логінова звинуватила його в зрадах і побоях

31 грудня 2025, 04:17
Автор:
Лиля Воробьева

 Дружина відомого російського актора Віктора Логінова, який став популярним після ролі в ситкомі "Щасливі разом", публічно звинуватила чоловіка у зрадах, фізичному насильстві та психологічному тиску, повідомляють російські ЗМІ. За словами 27-річної Марії Гуськової, 50-річний актор довів її до повного фізичного й емоційного виснаження.

Віктор Логінов (фото з відкритих джерел)

чоловік співачки Алсу, яка публічно уникає коментарів щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Ян Абрамов уперше за тривалий час з’явився на публіці.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, Абрамов відвідав світську вечірку, де привернув увагу своїм зовнішнім виглядом. За словами журналістів, він виглядав помітно схудлим і прийшов без супутниці. Після розлучення з Алсу бізнесмен також змінив імідж: відростив бороду та змінив зачіску. Водночас його особисте життя наразі залишається закритим для публіки.



Джерело: https://t.me/SuperRu
