Лиля Воробьева
Дружина відомого російського актора Віктора Логінова, який став популярним після ролі в ситкомі "Щасливі разом", публічно звинуватила чоловіка у зрадах, фізичному насильстві та психологічному тиску, повідомляють російські ЗМІ. За словами 27-річної Марії Гуськової, 50-річний актор довів її до повного фізичного й емоційного виснаження.
Віктор Логінов (фото з відкритих джерел)
Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, Абрамов відвідав світську вечірку, де привернув увагу своїм зовнішнім виглядом. За словами журналістів, він виглядав помітно схудлим і прийшов без супутниці. Після розлучення з Алсу бізнесмен також змінив імідж: відростив бороду та змінив зачіску. Водночас його особисте життя наразі залишається закритим для публіки.