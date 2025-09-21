Софи Лорен 91 год: как выглядит легенда мирового кино сегодня (ФОТО)

20 сентября культовая итальянская актриса Софи Лорен отметила свое 91-летие. Она давно стала символом европейского и голливудского кинематографа и даже сегодня ее имя остается синонимом настоящей звездности.

Софи Лорен. Фото из открытых источников

Настоящее имя Софи Лорен – София Костанца Бриджида Виллани Шиколоне. Она родилась в 1934 году в Риме в бедной семье. Детство было непростым, а с отцом будущая актриса виделась всего несколько раз в жизни.

В юности София приняла участие в конкурсах красоты и посещала актерские курсы. Ее первым шагом в кино стали эпизодические роли в итальянских фильмах. Уже в 18 лет она имела более 15 второстепенных ролей. По совету продюсера Карло Понти в 1952 году девушка взяла сценический псевдоним Софи Лорен, вдохновленный именем шведской актрисы Марты Тортен.

Софи Лорен в 1955 году

Настоящий успех к Софи Лорен пришел в середине 1950-х. В 1956 году Лорен впервые появилась в Голливуде и быстро стала звездой международного масштаба.

Софи Лорен во время съемок фильма "Легенда о потерянном" (Legend of the Lost) 1957 года

Известный момент с 1957 года, когда итальянская актриса Софи Лорен смотрит на декольте американской актрисы Джейн Мэнсфилд на вечеринке в Голливуде

Самой известной ее ролью стала Чезира в фильме Витторио де Сика "Чочара" в 1960 году. Эта работа принесла актрисе "Оскар" за лучшую женскую роль. Кроме того, впервые в истории награду получила актриса за неанглоязычную роль. Также она получила признание на Каннском кинофестивале и другие многочисленные награды.

В 1960-х Лорен оставалась одной из самых популярных актрис и секс-символов мирового кино. В 1991 году она получила почетный "Оскар" за жизненные достижения, а в 1999-м Американский институт киноискусства признал ее одной из величайших звезд всех времен.





Софи Лорен в 1986 году

Сейчас последней работой Софи Лорен является фильм "Жизнь впереди" 2020 года, режиссером которого был ее сын Эдуардо Понти. Лента вышла на Netflix и стала свидетельством того, что актриса, даже в почтенном возрасте, способна поражать глубиной игры.

Софи Лорен в 2020 году в фильме "Жизнь впереди"

Сегодня Софи Лорен живет тихой жизнью, редко появляется на публике, но каждый ее выход вызывает интерес у СМИ и почитателей.

Софи Лорен в возрасте 90 лет

Софи Лорен в 90 лет

