Софі Лорен 91 рік: як виглядає легенда світового кіно сьогодні (ФОТО)

20 вересня культова італійська акторка Софі Лорен відсвяткувала своє 91-річчя. Вона давно стала символом європейського та голлівудського кінематографа, і навіть сьогодні її ім’я залишається синонімом справжньої зірковості.

Софі Лорен. Фото з відкритих джерел

Справжнє ім’я Софі Лорен — Софія Костанца Бріджида Віллані Шиколоне. Вона народилася у 1934 році в Римі в бідній родині. Дитинство було непростим, а з батьком майбутня акторка бачилася лише кілька разів у житті.

У юності Софія почала брати участь у конкурсах краси та відвідувала акторські курси. Її першим кроком у кіно стали епізодичні ролі в італійських фільмах. Вже у 18 років вона мала понад 15 другорядних ролей. За порадою продюсера Карло Понті у 1952 році дівчина взяла сценічний псевдонім Софі Лорен, який був натхненний іменем шведської акторки Марти Тортен.

Софі Лорен у 1955 році

Справжній успіх до Софі Лорен прийшов у середині 1950-х. У 1956 році Лорен вперше з’явилася в Голлівуді й швидко стала зіркою міжнародного масштабу.

Софі Лорен під час зйомок фільму "Легенда про втрачене" (Legend of the Lost) 1957 року

Відомий момент з 1957 року, коли італійська акторка Софі Лорен дивиться на декольте американської актриси Джейн Менсфілд на вечірці в Голлівуді

Найвідомішою її роллю стала Чезіра у фільмі Вітторіо де Сіка "Чочара" 1960 року. Ця робота принесла акторці "Оскар" за найкращу жіночу роль. Крім того, уперше в історії нагороду отримала акторка за неангломовну роль. Також вона здобула визнання на Каннському кінофестивалі та інші численні відзнаки.

Протягом 1960-х Лорен залишалася однією з найпопулярніших акторок та секс-символів світового кіно. У 1991 році вона отримала почесний "Оскар" за життєві досягнення, а в 1999-му Американський інститут кіномистецтва визнав її однією з найвидатніших зірок усіх часів.





Софі Лорен у 1986 році

Наразі останньою роботою Софі Лорен став фільм "Життя попереду" 2020 року, режисером якого був її син Едуардо Понті. Стрічка вийшла на Netflix і стала свідченням того, що акторка, навіть у поважному віці, здатна вражати глибиною гри.

Софі Лорен у 2020 році у фільмі "Життя попереду"

Сьогодні Софі Лорен живе тихим життям, рідко з’являється на публіці, але кожен її вихід викликає інтерес у ЗМІ та шанувальників.

Софі Лорен у віці 90 років

Софі Лорен у 90 років

