София Ротару отказалась выступить на фестивале в поддержку Украины

По замыслу звездной певицы Лаймы Вайкуле, недавно был проведен фестиваль в городе Юрмала для поддержки Украины. На сцене мероприятия выступало немало звезд, а гостями фестиваля были Максим Галкин, Алла Пугачева, Андрей Макаревич и многие другие знаменитости.

София Ротару (фото из открытых источников)

Отвечая на вопросы представителей YouTube-канала "И грянул Грэм", Вайкуле сказала, что пригласила сюда и Софию Ротару, но украинская звезда не захотела приехать, чтобы выступить в Юрмале.

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Как утверждает Лайма, ее украинская коллега имеет необходимость в присутствии исключительно членов ее семьи. Теперь София Ротару живет, окруженная только членами ее семьи, и это для певицы самое нужное.

"Ей, мне так показалось, никто не нужен, кроме семьи. Поэтому у нас нет такого, чтобы мы звонили друг другу каждый день. Мы говорили с ней. У нас достаточно близкие отношения – я многое знаю о ней, а она обо мне", — рассказала Лайма Вайкуле.

По информации прибалтийской знаменитости, София Ротару теперь находится в безопасности. Но на территории какой страны теперь проживает ее украинский коллега, она не рассказала.

"Я знаю, что она в безопасности, и этого достаточно для меня. Если она захочет, то всегда может позвонить по телефону, а я не люблю навязываться. Придет время, надеюсь, и Софа приедет к нам, если захочет", — завершила Вайкуле.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что София Ротару "послала" россиян в Дубае. Звездная исполнительница София Ротару отказалась выступить на корпоративе для россиян в Дубае, хотя они предлагали сумасшедшую сумму гонорара. По словам российской модели Анны Калашниковой, на которую ссылаются российские СМИ, звезды называли крупную сумму — 100 тысяч евро за то, чтобы она спела, но Ротару не согласилась.