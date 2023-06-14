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София Ротару отреагировала на ракетный удар по Одессе

Ротару почтила память погибших во время обстрела

сегодня, 20:55
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Автор:

Лиля Воробьева

В ночь на 14 июня захватчики из РФ обстреляли Одессу четырьмя ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Смертоносное оружие попало в городской бизнес-центр, нанесло разрушения складам, жилым домам. Хуже всего, что в результате ночной ракетной атаки погибли мирные жители города.

София Ротару отреагировала на ракетный удар по Одессе

София Ротару (фото из открытых источников)

На очередной зверский обстрел окупантов также среагировала украинская знаменитость София Ротару. Певица почтила память жертв обстрела, хотя и не написала много. Звезда только обнародовала в социальных сетях фотографию разрушенного города и от себя добавила траурную свечу.


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"Одесса. 14.06.2023", — подписала фото София Ротару.

К слову, звездная певица теперь довольно часто реагирует на все ужасы войны на родине на своих страницах в социальных сетях. Но звезда не дает никаких комментариев, реагируя на эти события. Звездная певица лишь несколько раз благодарила воинов ВСУ за мужество и одержанные победы.

София Ротару отреагировала на ракетный удар по Одессе - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что София Ротару "послала" россиян в Дубае. Звездная исполнительница София Ротару отказалась выступить на корпоративе для россиян в Дубае, хотя они предлагали сумасшедшую сумму гонорара. По словам российской модели Анны Калашниковой, на которую ссылаются российские СМИ, звезды называли крупную сумму — 100 тысяч евро за то, чтобы она спела, но Ротару не согласилась. Как говорит Калашникова, звезда очень переживает за войну в своей стране и потому не может собраться. При этом певица ранее говорила, что она аполитична, но с началом полномасштабной войны РФ, Ротару находится в своей стране, оказывает помощь ВСУ и реагирует на ужасы военного вторжения.


 



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