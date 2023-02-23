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София Ротару "послала" россиян в Дубае: подробности

София Ротару отказалась выступать перед россиянами на корпоративе, который они устраивали в Объединенных Арабских Эмиратах.

23 февраля 2023, 23:30
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Автор:

Лиля Воробьева

Звездная исполнительница София Ротару отказалась выступить на корпоративе для россиян в Дубае, хотя они предлагали сумасшедшую сумму гонорара. .По словам российской модели Анны Калашниковой, на которую ссылаются российские СМИ, звезде называли крупную сумму — 100 тысяч евро за то, чтобы она спела,  однако Ротару не согласилась.

София Ротару "послала" россиян в Дубае: подробности

София Ротару (фото из открытых источников)

Как говорит Калашникова, звезда очень переживает за войну в своей стране и потому не может собраться.


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"Она не в настроении, из-за происходящей ситуации полностью отказалась от концертной деятельности. Я знаю, что ей и в декабре предлагали корпоративы. Но она наотрез отказывается. София Михайловна близко к сердцу берет все происходящее, ей трудно собраться", – рассказала модель.

При этом певица ранее говорила, что она аполитична, но с началом полномасштабной войны РФ, Ротару находится в своей стране, оказывает помощь ВСУ и реагирует на ужасы военного вторжения.

Ротару не является активной пользовательницей соцсетей, но не раз там рассказывала, что захватчики натворили в городах Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что почему путинистке Аллерговой досталось от Софии Ротару . Известная украинская звезда София Ротару не комментирует полномасштабную войну захватчиков РФ в Украине, но всегда обнародует на своих страницах в социальной сети все ее ужасы и выражает благодарность украинским Вооруженным силам за мужество и стойкость в борьбе с врагом. В частности, в российских медиа сообщают, что София Ротару дала порки Ирине Аллегровой, что сейчас одобряет преступления кремлевского режима и лично Владимира Путина.



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