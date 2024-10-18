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Солист популярной группы из 90-х в тяжелом состоянии попал в больницу

Солист популярной группы 90-х "Отпетые мошенники" был экстренно госпитализирован.

18 октября 2024, 23:10 comments1898
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Лиля Воробьева

Солиста популярной в 90-х годах российской группы "Отпетые мошенники" Игоря Гарика Богомазова госпитализировали в Москве.

Солист популярной группы из 90-х в тяжелом состоянии попал в больницу

Игорь Гарик Богомазов (фото из открытых источников)

Согласно информации пропагандистского телеграмм-канала Mash, 49-летнему музыканту стало плохо из-за перенесенной пневмонии. Пропагандисты отмечают, что артист жаловался врачам на общую слабость и повышенное АД. Во время медицинского обследования у Богомазова обнаружили гипертоническую болезнь, а также артрит и подагру.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что попавшему в больницу российскому певцу стало хуже. Российская знаменитость Николай Носков, который сейчас находится в больнице и находится в состоянии средней тяжести, имеет еще одно осложнение. Как сообщает российский пропагандистский телеграмм-канал Mash, у певца на фоне пневмонии еще и диагностировали закупорку легочной артерии.

Как написали журналисты канала, врачи поставили диагноз – тромбоэмболия на фоне пневмонии. Носков находится в среднетяжелом состоянии. Еще на канале сообщают, что у него развилась дыхательная недостаточность.

Также "Комментарии" писали о том, что стало известно о слепоте популярного российского певца . 45-летний российский певец Витас, известный своим уникальным голосом и высокими нотами, столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем — отслоением глаз. Эта болезнь, если ее не лечить вовремя, может привести к слепоте. По его словам, причиной проблем со зрением стали годы пребывания под яркими прожекторами и софитами во время выступлений.

В течение 2,5 месяцев Витас перенес несколько операций на виду. В этот период он жил почти в полной темноте и носил солнцезащитные очки. Его жена и дочь постоянно были рядом и поддерживали певца.



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Источник: https://t.me/mash/58528
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