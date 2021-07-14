Солистка Spice Girls вышла замуж после 23 лет отношений

45-летняя исполнительница, солистка женской группы "Spice Girls" Эмма Бантон вышла замуж за Джейда Джонса, с которым состояла в отношениях целых 23 года.

Эмма Бантон | Фото: REX/Shutterstock

Певица на своей странице в Instagram опубликовала нежную фотографию со свадебной церемонии, на которой позирует в белом платье вместе со своим возлюбленным. "Мистер и миссис Джонс", — подписала она публикацию, добавив несколько смайлов в виде красных сердец.

Для свадебного торжества, которое прошло в узком кругу, солистка Spice Girls выбрала белое мини-платье с прозрачными рукавами и жакет с длинным шлейфом. Свой образ она дополнила босоножками на среднем каблуке, прической с обручем, волосы уложила в легкие локоны, а на лице сделала изысканный макияж. Британский исполнитель Джейд Джонс был в брюках молочного цвета, черной футболке и жакете от модного дома Gucci. Его аутфит дополняла коричневая шляпа и светлая обувь.

Фолловеры знаменитости от всей души поздравляют ее с замужеством: "Это чудесно! Поздравляю", "Поздравляю вас, прекрасная пара", "Так счастлива за вас обоих", "Ребята, поздравляю, это такая классная новость", "Поздравляю!!! Самая шикарная пара", "Поздравляю! Какое красивое фото", — говорится в комментариях.

Отметим, что Эмми Бантон начала встречаться с Джейдом в 1998 году, но за 23 года они несколько раз расставались и восстанавливали отношения. В 2007 году солистка Spice Girls родила певцу сына, которого назвали Бо Ли Джонс, а в 2011 — на свет появилась их дочь Тейт Ли Джонс.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 51-летняя известная исполнительница Гвен Стефани стала супругой кантри-певца Блейка Шелтона, с которым обручилась в 2020 году. О таком радостном событии знаменитость сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав несколько снимков.

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