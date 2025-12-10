Состояние здоровья Степана Гиги: в команде артиста впервые прокомментировали последние новости

Степан Гига — народный артист Украины, в последнее время вновь обретший широкую популярность и активно выступавший в разных городах страны. Недавно в интернете начала распространяться информация о том, что исполнителю якобы ампутировали ногу и что он находится в коме.

Степан Гига (фото из открытых источников)

Распространителем этих данных был журналист Виталий Глагола, ссылавшийся на собственные источники. Однако пиар-директор артиста Ирэна Зайко обратилась к нему с требованием опровергнуть сведения о коме, подчеркнув, что команда Гиги такой информации не передавала.

Кроме того, Зайко настаивала, чтобы журналист раскрыл свои источники. Глагола ответил, что не обязан это делать, и заметил, что готов опубликовать комментарий от представителей артиста, если они хотят опровергнуть определенные данные.

"Если вы хотите опровергнуть информацию, я готов обнародовать ваш комментарий у себя на странице. В случае, если информация источников по ампутации конечности не подтверждается, и вы хотите ее опровергнуть, дайте комментарий — обнародую", — отметил Виталий.

По словам пиарщицы, сейчас состояние Степана Гиги тяжелое, но стабильное, он получает необходимое лечение, а процесс восстановления потребует определенного времени. Также Зайко подчеркнула, что все официальные сведения о здоровье исполнителя будут поступать исключительно от пресс-центра.

"Мы уже комментировали, что состояние Степана Петровича тяжелое, но стабильное, и он получает всю необходимую медицинскую помощь. Нужно время на восстановление — это естественно. В случае любых изменений официальную информацию первыми будет публиковать пресс-центр артиста. Именно оттуда журналисты смогут получить проверенные данные. А все эти "слухи" нам точно нет.

