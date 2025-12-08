"Усі в соцмережах божевільні", – сказала Суїні у відео, маючи на увазі критиків, які порівнюють її зараз із фотографіями її молодшого віку. Зірка також пообіцяла першою "зателефонувати" своїй колезі по серіалу "Покоївка" Аманді Сейфрід, якщо вона колись передумає щодо косметичних процедур. Про це пише журнал People.

Сідні Суїні зробила спростування щодо чуток про свою зовнішність

Голівудська акторка Сідні Суїні раз і назавжди припиняє чутки про пластичну хірургію — і в неї є послання для тих, хто аналізує її зовнішність протягом багатьох років.

З'являючись разом зі своєю колегою по фільму "Покоївка" Амандою Сейфрід у новому інтерв'ю для Allure, 28-річна Суїні мала змогу вибрати "чутку про красу", яку вона хотіла б спростувати. Зірка серіалу "Ейфорія" вирішила спростувати будь-які спекуляції про те, що вона "щось із собою робила".

"Давайте розвінчаємо їх усі. Я маю на увазі, що я ніколи нічого із собою не робила", – сказала Суїні у відео, додавши: "Я так боюся голок, ви не уявляєте".

Акторка фільму "Хто завгодно, крім тебе", яка почала зніматися ще дитиною, потім звернулася до людей у ​​соціальних мережах, які порівнювали її фотографії молодшого віку та новіші знімки.

"Не можна порівнювати мою фотографію з 12 років з фотографією з 26, де є професійний макіяж та освітлення! Звичайно, я виглядатиму інакше", – сказала Суїні.

"Усі в соцмережах божевільні", – додала вона.

Тим часом 40-річна Сейфрід розповіла своїй колезі по знімальному майданчику, що деякі косметичні процедури можуть бути "дійсно ефективними, коли стаєш старшим".

"Коли ти це зробиш...", – сказала зірка "Злих дівчат", коли Суїні перебила її, щоб пообіцяти: "Я тобі подзвоню".

В іншому інтерв'ю журналу Variety Суїні сказала: "Я ніколи нічого не робила. Я абсолютно боюся голок. Ніяких татуювань. Нічого. Я збираюся старіти з гідністю".

