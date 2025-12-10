Стан здоров'я Степана Гіги: у команді артиста вперше прокоментували останні новини

Степан Гіга — народний артист України, який останнім часом знову здобув широку популярність та активно виступав у різних містах країни. Нещодавно в інтернеті почала ширитися інформація про те, що виконавцю нібито ампутували ногу і що він перебуває в комі.

Степан Гіга (фото з відкритих джерел)

Поширювачем цих даних був журналіст Віталій Глагола, який посилався на власні джерела. Однак піар-директор артиста Ірена Зайко звернулася до нього з вимогою спростувати відомості щодо коми, наголосивши, що команда Гіги такої інформації не передавала.

Крім того, Зайко наполягала, щоб журналіст розкрив свої джерела. Глагола відповів, що не зобов’язаний цього робити, і зауважив, що готовий опублікувати коментар від представників артиста, якщо вони хочуть спростувати певні дані.

"Якщо ви хочете спростувати інформацію, я готовий оприлюднити ваш коментар у себе на сторінці. У разі, якщо інформація джерел щодо ампутації кінцівки не підтверджується, і ви хочете її спростувати, дайте коментар — оприлюдню", — зазначив Віталій.

За словами піарниці, зараз стан Степана Гіги важкий, але стабільний, він отримує необхідне лікування, а процес відновлення потребуватиме певного часу. Також Зайко підкреслила, що всі офіційні відомості щодо здоров’я виконавця надходитимуть виключно від прес-центру.

"Ми вже коментували, що стан Степана Петровича важкий, але стабільний, і він отримує всю необхідну медичну допомогу. Потрібен час на відновлення — це природно. У разі будь-яких змін офіційну інформацію першими публікуватиме прес-центр артиста. Саме звідти журналісти зможуть отримати перевірені дані. А всі ці "чутки" нам точно ні до чого", — наголосила Зайко.

