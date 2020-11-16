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Совсем не узнать: Мадонна показала свое детское фото

Сложно не заметить выразительные глаза певицы

сегодня, 21:40
Автор:

Светлана Шкурупий

62-летняя американская звезда Мадонна, которая недавно удивила фанатов новым ярким цветом волос, опубликовала на своем аккаунте в Instagram детскую фотографию и вызвала настоящий восторг.

Совсем не узнать: Мадонна показала свое детское фото

Мадонна / Win McNamee / Getty Images

"Королева поп-музыки" показала, какой была в детские годы и сложно не отметить ее выразительные глаза, уверенный взгляд и длинные реснички. Свою публикацию, которая меньше чем за сутки набрала более 370 тысяч лайков, знаменитость подписала: "Мы все в сточной канаве, но некоторые из нас смотрят на звезды".

Певица очень редко демонстрирует поклонникам архивные снимки, поэтому они вызывают бурную реакцию у пользователей. "Маленькая королева Мадонна", "Королева вселенной", "Боже, невероятный взгляд", "Принцесса", "Эта очень милая фотография", — прокомментировали поклонники.

Напомним, что "Королева поп-музыки" создала парфюм по мотивам своего последнего альбома под названием "Madame X".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Мадонна отказалась сотрудничать с известным диджеем Дэвидом Гетта из-за того, что по знаку зодиака он Скорпион.


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