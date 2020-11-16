Совсем не узнать: Мадонна показала свое детское фото

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Светлана Шкурупий
62-летняя американская звезда Мадонна, которая недавно удивила фанатов новым ярким цветом волос, опубликовала на своем аккаунте в Instagram детскую фотографию и вызвала настоящий восторг.
Мадонна / Win McNamee / Getty Images
"Королева поп-музыки" показала, какой была в детские годы и сложно не отметить ее выразительные глаза, уверенный взгляд и длинные реснички. Свою публикацию, которая меньше чем за сутки набрала более 370 тысяч лайков, знаменитость подписала: "Мы все в сточной канаве, но некоторые из нас смотрят на звезды".
Певица очень редко демонстрирует поклонникам архивные снимки, поэтому они вызывают бурную реакцию у пользователей. "Маленькая королева Мадонна", "Королева вселенной", "Боже, невероятный взгляд", "Принцесса", "Эта очень милая фотография", — прокомментировали поклонники.
Напомним, что "Королева поп-музыки" создала парфюм по мотивам своего последнего альбома под названием "Madame X".
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Мадонна отказалась сотрудничать с известным диджеем Дэвидом Гетта из-за того, что по знаку зодиака он Скорпион.
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