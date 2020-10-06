Виноват знак зодиака: Мадонна отказалась работать с диджеем Гетта

Американская звезда Мадонна, которая недавно создала парфюм по мотивам своего последнего альбома, отказалась работать с одним из самых известных диджеем мира Дэвидом Гетта, когда узнала его знак зодиака. Об этом он заявил в программе "Mcfly and Carlito".

Мадонна | AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Дэвид рассказал, что инцидент случился 11 лет назад, когда он получил "Грэмми". Певица связалась с диджеем, сказала, что ей очень понравился его ремикс на ее трек и пригласила на встречу, чтобы обсудить сотрудничество. Дэвид признался, что они с "королевой поп-музыки" планировали записать альбом. Их общение проходило в расслабленной атмосфере, знаменитости успели обсудили концепт и музыку, и все должно было сложиться максимально удачно. Но, вдруг, Мадонна спросила у диджея, кто он по знаку зодиака. И когда услышала в ответ Скорпион, резко поменялась в лице и сказала, что они не смогут работать вместе, после чего ушла.

К слову, певица серьезно увлекается астрологией и поэтому не сотрудничает с некоторыми знаками зодиака.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Мадонна решила выпустить автобиографический фильм, в котором расскажет о своей карьере и личной жизни.

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