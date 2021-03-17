Создатели «Орла и Решки» развелись после 20 лет брака

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Светлана Шкурупий
41-летняя
украинская продюсер Елена Синельникова, которая вместе со своим супругом
Евгением, создали популярное тревел-шоу "Орел и Решка" сообщила о том, что они
развелись.
Елена и Евгений Синельниковы (фото из открытых источников)
Этой
новостью Елена поделилась в программе "Жизнь известных людей". Женщина
отметила, что они с экс-возлюбленным разошлись, потому что их отношения
исчерпали себя. Елена и Евгений прожили вместе 20 лет и воспитывают сына Алексея, которому в этом
месяце исполнится
9 лет.
Но
Елена не отчаивается, она снова хочет влюбиться, выйти замуж и построить семью.
Женщина ищет партнера и в бизнесе, потому что хочет открыть дело, связанное с
туристической отраслью.
Известно,
что Синельниковы познакомились еще в университетские годы. Евгений был младше
возлюбленной на два года, и когда ему было 18 лет он сделал ей предложение руки
и сердца. Молодая пара всегда мечтала путешествовать, но денег особо не было,
поэтому они зарабатывали на кооперативах и свадьбах. Но однажды жена Алана
Бадоева, с которым Елена сдружилась в университете, сказала, что ее знакомая
Нателла Крапивина хочет создать проект для телевидения, и в него можно инвестировать.
Тогда
возлюбленные придумали пять идей тревел-шоу и продюсер одобрила вариант,
который тогда еще назывался "Богатей и бедняк". Так и появился проект о
путешествиях, который сейчас смотрят и любят миллионы людей.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что Полина Гагарина официально развелась с мужем.
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