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Создатели «Орла и Решки» развелись после 20 лет брака

Создатели шоу познакомились еще в университете

сегодня, 20:00
Автор:

Светлана Шкурупий








41-летняя украинская продюсер Елена Синельникова, которая вместе со своим супругом Евгением, создали популярное тревел-шоу "Орел и Решка" сообщила о том, что они развелись.

Создатели «Орла и Решки» развелись после 20 лет брака

Елена и Евгений Синельниковы (фото из открытых источников)

Этой новостью Елена поделилась в программе "Жизнь известных людей". Женщина отметила, что они с экс-возлюбленным разошлись, потому что их отношения исчерпали себя. Елена и Евгений прожили вместе 20 лет и воспитывают сына Алексея, которому в этом месяце исполнится 9 лет.

"Мы разошлись. Но нам нужно было родить Лешу. Для этого мы встретились, я так понимаю. На "Решке", в основном, все разводятся. Кто в длительных отношениях — все разводятся", — рассказала в программе продюсер.

Но Елена не отчаивается, она снова хочет влюбиться, выйти замуж и построить семью. Женщина ищет партнера и в бизнесе, потому что хочет открыть дело, связанное с туристической отраслью.

Известно, что Синельниковы познакомились еще в университетские годы. Евгений был младше возлюбленной на два года, и когда ему было 18 лет он сделал ей предложение руки и сердца. Молодая пара всегда мечтала путешествовать, но денег особо не было, поэтому они зарабатывали на кооперативах и свадьбах. Но однажды жена Алана Бадоева, с которым Елена сдружилась в университете, сказала, что ее знакомая Нателла Крапивина хочет создать проект для телевидения, и в него можно инвестировать.

Тогда возлюбленные придумали пять идей тревел-шоу и продюсер одобрила вариант, который тогда еще назывался "Богатей и бедняк". Так и появился проект о путешествиях, который сейчас смотрят и любят миллионы людей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Полина Гагарина официально развелась с мужем.


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