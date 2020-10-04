Любимые учителя звезд: новый опрос издания «Комментарии»

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Андрей Кривцун
День учителя пришел в независимую Украину еще со времен СССР. А в Союзе праздник впервые отметили в 1965 году. После распада "нерушимого" Украина оставила дату празднования — в первое воскресенье октября.
Кстати, Международный день учителя отмечается 5 октября. Он был учрежден в 1994 году ЮНЕСКО и ООН. Дату выбрали в честь годовщины документа "О положении учителей", составленного в 1966 году.
В этом году в связи с измучившим родителей дистанционным обучением, на которое школы перешли весной из-за коронавируса (и продолжают переходить сейчас), многие переосмыслили роль учителя. К профессии возвращается былой престиж. Хотелось бы еще, чтобы и уровень знаний у нас было более качественным, чем в последнее время.
О тех, чьи уроки остались с ними на всю жизнь, изданию "Комментарии" рассказали украинские звезды.
"Одной из моих самых любимых учителей в школьные годы была учительница английского языка Татьяна Борисовна Сухар. Сейчас она конечно уже не работает, давно на пенсии. Но я до сих пор вспоминаю ее с благодарностью, с любовью. Именно эта учительница, которая привила нам любовь к английскому языку.
Татьяна Борисовна была строгая, но справедливая — и с хорошим чувством юмора. Я до сих пор помню ее уроки и передаю ей огромные поздравления. Таких бы учителей побольше!"
– Мне в жизни повезло с преподавателями, начиная с первого учителя! Зовут ее Татьяна Петровна — и она была очень молодым классным руководителем. Могу очень долго говорить о ней, но основная ее уникальность в том, что работая в простой школе на окраине, в районе с кучей неблагополучных семей, она занималась творческим воспитанием и работала абсолютно не по стандарту. Мы ставили кучу капустников, пели, танцевали. Наверное, именно благодаря ей, я занимаюсь творчеством!
Потом, мне дико повезло с преподавателем фортепиано. И вообще молчу, как мне повезло с преподавателем по вокалу — Натальей Алексеевной.
Затем повезло встретить преподавателя по режиссуре Юлию Кратко, которая изменила мою жизнь. Наверное, то, что я сейчас занимаюсь фотографией в не стандартном ее проявлении — это исключительно ее "вина"!
Честно говоря, могу написать целые мемуары о том, как и с каким преподавателем меня свела жизнь, ведь у меня очень много хороших учителей! Интересный момент — со всеми моими преподавателями я дружу по сей день!
– В старшей школе украинскому языку и литературе меня учила Людмила Федоровна. Мне казалось, ей лет сто. Она была в очень почтенном возрасте, маленького роста. Но очень опрятная, очень…
А еще — более энергичного человека я не видел за всю свою жизнь! А чувство юмора!
Кроме отличного преподавания предмета, Людмила Федоровна запомнилась тем, что привила мне любовь к украинскому театру. Она вытаскивала нас на спектакли в театр Ивана Франко каждую субботу!! Это был настоящий перелом мировоззрения. Мы стали настоящими театралами. Конечно, на всю жизнь.
Людмилы Федоровны уже нет, Царство небесное... Но дело ее живет!
– Если вспомнить свои школьные годы, мне очень сложно давалась биология. На уроках прибегала к маленькой хитрости: садилась за первую парту и делала вид, что очень внимательно слушаю педагога. А на самом деле, в этот момент в голове то и дело складывались строчки будущей песни (улыбается). Однако, благодаря этому незамысловатому приему, иногда мне делали поблажки.
В День учителя искренне желаю всем представителям этой сферы не терять энтузиазма. И, конечно же, благодарных, талантливых учеников! Очень надеюсь, что ваше призвание воспитывать достойные поколения всегда будет оцениваться по заслугам!
С невероятным трепетом вспоминаю всех своих педагогов по музыке. Шаг за шагом, опираясь на свой опыт, знания и мудрость, они сопровождали меня на пути стать лучшей версией себя. Безмерно признательна им за весомый вклад в мое профессиональное становление! Благодаря учителям я смогла не только усовершенствовать свои вокальные данные, но и раскрыться как композитор.
– В школе я учился очень хорошо. Настолько, что закончил девятый класс на "отлично". Самыми любимыми предметами были химия и биология. Но это не я решил, а моя мама. Потому что она была моим учителем химии и биологии (смеется).
Когда на выпускном экзамене получил по биологии 10 баллов, страшно радовался. А вот бабушка не оценила моей радости — и ругалась с мамой, за то, что она чужому ребенку поставила на экзамене 11, а своей родной кровиночке только 10.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинские звезды поделились своими забавными историями о школе.
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