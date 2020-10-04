Любимые учителя звезд: новый опрос издания «Комментарии»

День учителя пришел в независимую Украину еще со времен СССР. А в Союзе праздник впервые отметили в 1965 году. После распада "нерушимого" Украина оставила дату празднования — в первое воскресенье октября.

Кстати, Международный день учителя отмечается 5 октября. Он был учрежден в 1994 году ЮНЕСКО и ООН. Дату выбрали в честь годовщины документа "О положении учителей", составленного в 1966 году.

В этом году в связи с измучившим родителей дистанционным обучением, на которое школы перешли весной из-за коронавируса (и продолжают переходить сейчас), многие переосмыслили роль учителя. К профессии возвращается былой престиж. Хотелось бы еще, чтобы и уровень знаний у нас было более качественным, чем в последнее время.

О тех, чьи уроки остались с ними на всю жизнь, изданию "Комментарии" рассказали украинские звезды.

Неля Шовкопляс, ведущая Сніданок з 1+1:



"Одной из моих самых любимых учителей в школьные годы была учительница английского языка Татьяна Борисовна Сухар. Сейчас она конечно уже не работает, давно на пенсии. Но я до сих пор вспоминаю ее с благодарностью, с любовью. Именно эта учительница, которая привила нам любовь к английскому языку.

Татьяна Борисовна была строгая, но справедливая — и с хорошим чувством юмора. Я до сих пор помню ее уроки и передаю ей огромные поздравления. Таких бы учителей побольше!"









Вадим Яцун, медийный фотограф, работающий с украинскими звездами:

– Мне в жизни повезло с преподавателями, начиная с первого учителя! Зовут ее Татьяна Петровна — и она была очень молодым классным руководителем. Могу очень долго говорить о ней, но основная ее уникальность в том, что работая в простой школе на окраине, в районе с кучей неблагополучных семей, она занималась творческим воспитанием и работала абсолютно не по стандарту. Мы ставили кучу капустников, пели, танцевали. Наверное, именно благодаря ей, я занимаюсь творчеством!

Потом, мне дико повезло с преподавателем фортепиано. И вообще молчу, как мне повезло с преподавателем по вокалу — Натальей Алексеевной.

Затем повезло встретить преподавателя по режиссуре Юлию Кратко, которая изменила мою жизнь. Наверное, то, что я сейчас занимаюсь фотографией в не стандартном ее проявлении — это исключительно ее "вина"!

Честно говоря, могу написать целые мемуары о том, как и с каким преподавателем меня свела жизнь, ведь у меня очень много хороших учителей! Интересный момент — со всеми моими преподавателями я дружу по сей день!









Максим Сикора, ведущий новостей "Сегодня" на канале "Украина":

– В старшей школе украинскому языку и литературе меня учила Людмила Федоровна. Мне казалось, ей лет сто. Она была в очень почтенном возрасте, маленького роста. Но очень опрятная, очень…

А еще — более энергичного человека я не видел за всю свою жизнь! А чувство юмора!

Кроме отличного преподавания предмета, Людмила Федоровна запомнилась тем, что привила мне любовь к украинскому театру. Она вытаскивала нас на спектакли в театр Ивана Франко каждую субботу!! Это был настоящий перелом мировоззрения. Мы стали настоящими театралами. Конечно, на всю жизнь.

Людмилы Федоровны уже нет, Царство небесное... Но дело ее живет!









Вероника Коваленко, певица, автор песен, композитор:

– Если вспомнить свои школьные годы, мне очень сложно давалась биология. На уроках прибегала к маленькой хитрости: садилась за первую парту и делала вид, что очень внимательно слушаю педагога. А на самом деле, в этот момент в голове то и дело складывались строчки будущей песни (улыбается). Однако, благодаря этому незамысловатому приему, иногда мне делали поблажки.

В День учителя искренне желаю всем представителям этой сферы не терять энтузиазма. И, конечно же, благодарных, талантливых учеников! Очень надеюсь, что ваше призвание воспитывать достойные поколения всегда будет оцениваться по заслугам!

С невероятным трепетом вспоминаю всех своих педагогов по музыке. Шаг за шагом, опираясь на свой опыт, знания и мудрость, они сопровождали меня на пути стать лучшей версией себя. Безмерно признательна им за весомый вклад в мое профессиональное становление! Благодаря учителям я смогла не только усовершенствовать свои вокальные данные, но и раскрыться как композитор.









Игорь Новинчук, соведущий Леси Никитюк, водитель "Le Маршрутки" (Новый канал):

– В школе я учился очень хорошо. Настолько, что закончил девятый класс на "отлично". Самыми любимыми предметами были химия и биология. Но это не я решил, а моя мама. Потому что она была моим учителем химии и биологии (смеется).

Когда на выпускном экзамене получил по биологии 10 баллов, страшно радовался. А вот бабушка не оценила моей радости — и ругалась с мамой, за то, что она чужому ребенку поставила на экзамене 11, а своей родной кровиночке только 10.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинские звезды поделились своими забавными историями о школе.

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