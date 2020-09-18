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Стал мужем афроамериканки: Джастин Бибер выпустил собственную короткометражку

В новом клипе Бибер женат на другой

сегодня, 14:26
Автор:

Любовь Блажко

Канадский исполнитель порадовал своих поклонников свежим треком, который он записал вместе с рэпером Chance The Rapper. Режиссером нового клипа стал Колин Тилли, передает издание lemonade.

Стал мужем афроамериканки: Джастин Бибер выпустил собственную короткометражку

Джастин Бибер. Фото: bbc

Главные герои – сам Джастин и его темнокожая спутница. Они просыпаются вместе, показывая всю любовь и нежность друг к другу. После всех невероятно романтичных сцен, певец появляется в образе чумазого работника нефтедобывающей станции. По сюжету героя ждет увольнение, и в этот момент к нему приходит осознание того, что ему не на что будет содержать своих близких. Но и это еще не конец всех бедствий: из-за потери дохода их выселяют со съемного жилья. И тут на их жизненном пути встречается американский военный, который спасает семью, предоставив крышу над головой. 

Сама же эта композиция посвящена не только любви между мужчиной и женщиной, но и любви к своему ближнему. Авторы хотели показать больше религиозный смысл слова "любовь" в этой работе. 

Джастин Бибер также рассказал о том, что в его творчестве наступил совершенно новый период. Потому что ему уже недостаточно одних танцев в клипах – теперь нужная целая история-фильм. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, Джастин и Хейли Бибер отметили "бумажную свадьбу".


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