Стала известна причина смерти экс-невесты Кличко Гейден Панеттьер

Через несколько недель после смерти американской актрисы Гейдена Панеттьера стали известны новые детали расследования. По данным правоохранителей, попавших к журналистам издания TMZ, причиной смерти 36-летней бывшей невесты Владимира Кличко могла стать смертельная передозировка препаратом, приобретенным нелегально.

Хейден Панеттьер. Фото: instagram / hayden panettiere

По предварительной версии следствия, накануне Панеттьер могла приобрести в Лос-Анджелесе несколько рецептурных препаратов на черном рынке. Часть медикаментов она, вероятно, взяла с собой в Южную Каролину.

Правоохранители предполагают, что утром в день смерти актриса приняла таблетку оксикодона. Однако этот препарат мог содержать фентанил – чрезвычайно сильный синтетический опиоид. Возможное сочетание этих веществ в настоящее время рассматривается как одна из основных версий смертельной передозировки Гейден Панеттьер.

Однако окончательных выводов пока нет. Токсикологическая экспертиза должна установить, какие именно вещества находились в организме Панеттьер, и помочь определить непосредственную причину смерти.

Ранее сообщалось, что при вскрытии на теле актрисы не выявили признаков травм. Когда экстренные службы прибыли по вызову, Панеттьер уже была без сознания. Медики пытались ее спасти и применили налоксон – препарат, который используют для экстренной помощи при передозировке опиоидами. Однако реанимационные меры не принесли результата.

Гейден Панеттьер скончалась 16 августа в возрасте 36 лет. Она получила широкую популярность благодаря роли Клер Беннет в сериале "Герои", а также сыграла Джульетту Барнс в музыкальной драме "Нэшвилл". Актриса также была известна своими отношениями и помолвкой с украинским боксером Владимиром Кличко. Пара имеет общую дочь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кличко обратился к покойной Гейден Панеттьер и показал одно фото.