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Стала відома причина смерті екснареченої Кличка Гейден Панеттьєр

Правоохоронці розглядають версію смертельного передозування Гейден Панеттьєр. Акторка могла прийняти оксикодон із фентанілом.

14 вересня 2026, 22:05
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Slava Kot

Через кілька тижнів після смерті американської акторки Гейден Панеттьєр стали відомі нові деталі розслідування. За даними правоохоронців, які потрапили до журналістів видання TMZ, причиною смерті 36-річної колишньої нареченої Володимира Кличка могло стати смертельне передозування препаратом, придбаним нелегально.

Стала відома причина смерті екснареченої Кличка Гейден Панеттьєр

Гейден Панеттьєр. Фото: instagram / hayden panettiere

За попередньою версією слідства, напередодні Панеттьєр могла придбати в Лос-Анджелесі кілька рецептурних препаратів на чорному ринку. Частину медикаментів вона, ймовірно, взяла з собою до Південної Кароліни.

Правоохоронці припускають, що вранці у день смерті акторка прийняла таблетку оксикодону. Однак цей препарат міг містити фентаніл — надзвичайно сильний синтетичний опіоїд. Можливе поєднання цих речовин нині розглядають як одну з основних версій смертельного передозування Гейден Панеттьєр.

Однак остаточних висновків поки немає. Токсикологічна експертиза має встановити, які саме речовини перебували в організмі Панеттьєр, та допомогти визначити безпосередню причину смерті.

Раніше повідомлялося, що під час розтину на тілі акторки не виявили ознак травм. Коли екстрені служби прибули за викликом, Панеттьєр уже була непритомною. Медики намагалися її врятувати та застосували налоксон — препарат, який використовують для екстреної допомоги при передозуванні опіоїдами. Однак реанімаційні заходи не дали результату.

Гейден Панеттьєр померла 16 серпня у віці 36 років. Вона здобула широку популярність завдяки ролі Клер Беннет у серіалі "Герої", а також зіграла Джульєтту Барнс у музичній драмі "Нешвілл". Акторка також була відома своїми стосунками та заручинами з українським боксером Володимиром Кличком. Пара має спільну доньку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кличко звернувся до покійної Гейден Панеттьєр та показав одне фото.
Також "Коментарі" писали, як виглядає дочка Кличка та Панеттьєр і де вона живе.



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Джерело: https://www.tmz.com/2026/09/14/hayden-panettiere-died-from-oxycodone-laced-with-fentanyl/
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