Залишилася без матері: як виглядає дочка Кличка та Панеттьєр і де вона живе (ФОТО)

17 серпня стало відомо про смерть американської акторки Гейден Панеттьєр, яка у минулому була нареченою Володимира Кличка. У Панеттьєр та українського боксера є донька Кая-Євдокія. Дівчинці нині 11 років, і вона живе в Україні разом із батьком та бабусею.

Володимир Кличко та Гейден Панеттьєр. Фото з відкритих джерел

Володимир Кличко та Гейден Панеттьєр познайомилися у 2009 році, а у 2013-му оголосили про заручини. 9 грудня 2014 року на Гаваях у пари народилася донька. Спочатку дівчинку назвали Каєю, однак згодом її ім’я доповнили другим — Євдокія. У 2015 році Каю-Євдокію охрестили в Києво-Печерській лаврі.

Після завершення стосунків Кличка та Панеттьєр у 2018 році донька переважно залишалася під опікою батька. Кличко перевіз Каю до Києва, де вона також зростала разом з бабусею Вірою Улянівною.

Володимир Кличко, Гейден Панеттьєр та їх дочка Кая-Євдокія Кличко. Фото: Facebook / Hayden Panettiere

Володимир Кличко, Гейден Панеттьєр та їх дочка Кая-Євдокія Кличко. Фото: Facebook / Hayden Panettiere

Сама Панеттьєр неодноразово говорила, що розуміє рішення колишнього нареченого. Акторка визнавала, що через особисті проблеми не могла забезпечити доньці належні умови, тому підтримала рішення Кличка взяти на себе основну опіку.

"Іноді заради дітей доводиться робити найважчі речі у світі. Вова – неймовірний батько, і я знаю, що він робив те, що вважав найкращим для нашої доньки", – розповідала Панеттьєр.

Панеттьєр також ділилася подробицями захоплень доньки. За її словами, Кая успадкувала від неї любов до верхової їзди. Обидві також любили воду. Кая-Євдокія періодично спілкувалася з матір’ю та бачилася з нею, хоча через відстань такі зустрічі відбувалися нечасто. Попри розрив, Кличко та Панеттьєр зберігали добрі стосунки й не перешкоджали їхньому спілкуванню.

Володимир Кличко з донькою

Володимир Кличко з донькою. Фото: twitter / haydenpanettier

За фотографіями, які з’являлися у відкритому доступі, Кая помітно схожа на матір: вона має світле волосся та риси обличчя, що нагадують Гейден Панеттьєр.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що колишня наречена Кличка Гейден Панеттьєр зробила камінгаут.