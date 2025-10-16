Стала известна причина смерти легендарной Дайан Китон

Семья Дайан Китон официально подтвердила, что причиной смерти 79-летней американской актрисы стала пневмония. Легенда Голливуда скончалась 11 октября в Лос-Анджелесе, в окружении самых близких людей.

Дайан Китон. Фото: REUTERS

11 октября пожарная служба Лос-Анджелеса сообщила, что ее работники вместе с парамедиками прибыли в дом Китон около 8 утра. Несмотря на все усилия медиков, актрису не удалось спасти. Через несколько дней после смерти Дайан Китон семья актрисы опубликовала заявление, где назвала причину смерти.

"Семья Китон очень благодарна за чрезвычайные послания любви и поддержки, которые они получили в последние несколько дней на имя любимой Дайан, умершей от пневмонии 11 октября", – говорится в заявлении, опубликованном People.

Родные подчеркнули, что актриса всю жизнь любила животных и помогала беспризорным, поэтому попросили почтить ее память пожертвованиями в местные приюты или банки пищи.

После смерти Китон со всего Голливуда приходят слова скорби. Роберт Де Ниро, неоднократно работавший с Китон, заявил, что "Мне очень грустно слышать о смерти Дайан". Как пояснил актер, он "очень любил ее", а новость о том, что она умерла, его "ошеломила".

Также на ее смерть отреагировал Леонардо Ди Каприо, игравший племянника Дайан Китон в фильме "Комната Марвина". По словам Ди Каприо, "Она неповторима, блестящая, забавная и безупречная собой. Нам будет очень не хватать ее".

Дайан Китон называли "крестной матерью Голливуда". Она получила мировую славу за роль Кэй Адамс в трилогии Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец". В 1977 году Дайан Китон получила премию "Оскар" за главную роль в фильме Вуди Аллена "Энни Холл", создав культовый образ независимой, эксцентричной, но искренней женщины.

За свою жизнь Китон снялась в более чем 60 фильмах, а ее последней работой стал фильм "Летний лагерь" 2024 года.

