logo_ukra

BTC/USD

113488

ETH/USD

4173.7

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Померла легендарна італійська акторка Клаудія Кардинале: вона була музою Федеріко Фелліні
commentss НОВИНИ Всі новини

Померла легендарна італійська акторка Клаудія Кардинале: вона була музою Федеріко Фелліні

У віці 87 років померла Клаудія Кардинале - італійська акторка, відома за ролями у фільмах "Леопард", "8 1/2" та "Одного разу на Дикому Заході".

24 вересня 2025, 16:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У віці 87 років пішла з життя італійська акторка Клаудія Кардинале. Вона одна з найяскравіших зірок європейського та світового кіно другої половини 20 століття. Клаудія Кардинале померла 23 вересня поблизу Парижа, де мешкала останні десятиліття.

Померла легендарна італійська акторка Клаудія Кардинале: вона була музою Федеріко Фелліні

Італійська акторка Клаудія Кардинале. Фото: Reuters

Клаудія Кардинале народилася 15 квітня 1938 року в Тунісі в родині вихідців із Сицилії. Її дитинство минуло в багатомовному середовищі, де вона розмовляла французькою та арабською мовами, а також сицилійським діалектом. Перші кроки в кіно Кардинале зробила випадково. Акторка знялася у короткометражці Рене Вот’є, яка була представленій на Берлінському кінофестивалі.

Справжнім дебютом для Кардинале стала роль у фільмі "Гоха" 1958 року, де її партнером був Омар Шаріф. А після перемоги в конкурсі "Найкрасивіша італійка в Тунісі" Кардинале отримала поїздку на Венеційський кінофестиваль і невдовзі переїхала до Рима, щоб розпочати справжню акторську кар’єру.

Померла легендарна італійська акторка Клаудія Кардинале: вона була музою Федеріко Фелліні - фото 2

Італійська акторка Клаудія Кардинале

Символ золотого віку італійського кіно

У 1960-х роках Кардинале стала однією з провідних зірок Італії на рівні з Софі Лорен. Вона працювала з Лукіно Вісконті, Федеріко Фелліні та Серджіо Леоне. Її ролі у фільмах "Рокко та його брати" (1960), "Леопард" (1963), "8 1/2" (1963) та "Одного разу на Дикому Заході" (1968) закріпили за нею статус ікони кіно.

Вона також знімалася в Голлівуді, зокрема у комедії "Рожева пантера" Блейка Едвардса. Цікаво, що попри всесвітнє визнання, її голос довгий час дублювали інші акторки через низький, хриплуватий тембр, який контрастував з образами ніжних героїнь тієї епохи. Лише у "8 1/2" Кардинале озвучила себе сама.

Померла легендарна італійська акторка Клаудія Кардинале: вона була музою Федеріко Фелліні - фото 3

Італійська акторка Клаудія Кардинале

Кардинале уникала публічних скандалів.

"Таємниця дуже важлива. Я ніколи не розкривала свою душу чи тіло у фільмах. Це був мій вибір", — казала акторка.

Попри небажання демонструвати відверті сцени, вона залишилася секс-символом 1960-х років і символом жіночої елегантності в кіно.

Визнання та спадщина

У 1993 році Клаудія Кардинале отримала "Золотого лева" за життєві досягнення у Венеції та почесного "Золотого ведмедя" на Берлінському кінофестивалі. Від 1999 року вона була послом доброї волі ЮНЕСКО, підтримуючи культурні та гуманітарні ініціативи.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про смерть легенди французького кіно Алена Делона, який підтримував Україну. Клаудія Кардинале грала з ним у фільмі "Леопард".

Також "Коментарі" писали про те, що легендарній італійській акторці Софі Лорен 91 рік. Як виглядає легенда світового кіно сьогодні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини