Померла легендарна італійська акторка Клаудія Кардинале: вона була музою Федеріко Фелліні

У віці 87 років пішла з життя італійська акторка Клаудія Кардинале. Вона одна з найяскравіших зірок європейського та світового кіно другої половини 20 століття. Клаудія Кардинале померла 23 вересня поблизу Парижа, де мешкала останні десятиліття.

Італійська акторка Клаудія Кардинале. Фото: Reuters

Клаудія Кардинале народилася 15 квітня 1938 року в Тунісі в родині вихідців із Сицилії. Її дитинство минуло в багатомовному середовищі, де вона розмовляла французькою та арабською мовами, а також сицилійським діалектом. Перші кроки в кіно Кардинале зробила випадково. Акторка знялася у короткометражці Рене Вот’є, яка була представленій на Берлінському кінофестивалі.

Справжнім дебютом для Кардинале стала роль у фільмі "Гоха" 1958 року, де її партнером був Омар Шаріф. А після перемоги в конкурсі "Найкрасивіша італійка в Тунісі" Кардинале отримала поїздку на Венеційський кінофестиваль і невдовзі переїхала до Рима, щоб розпочати справжню акторську кар’єру.

Італійська акторка Клаудія Кардинале

Символ золотого віку італійського кіно

У 1960-х роках Кардинале стала однією з провідних зірок Італії на рівні з Софі Лорен. Вона працювала з Лукіно Вісконті, Федеріко Фелліні та Серджіо Леоне. Її ролі у фільмах "Рокко та його брати" (1960), "Леопард" (1963), "8 1/2" (1963) та "Одного разу на Дикому Заході" (1968) закріпили за нею статус ікони кіно.

Вона також знімалася в Голлівуді, зокрема у комедії "Рожева пантера" Блейка Едвардса. Цікаво, що попри всесвітнє визнання, її голос довгий час дублювали інші акторки через низький, хриплуватий тембр, який контрастував з образами ніжних героїнь тієї епохи. Лише у "8 1/2" Кардинале озвучила себе сама.

Італійська акторка Клаудія Кардинале

Кардинале уникала публічних скандалів.

"Таємниця дуже важлива. Я ніколи не розкривала свою душу чи тіло у фільмах. Це був мій вибір", — казала акторка.

Попри небажання демонструвати відверті сцени, вона залишилася секс-символом 1960-х років і символом жіночої елегантності в кіно.

Визнання та спадщина

У 1993 році Клаудія Кардинале отримала "Золотого лева" за життєві досягнення у Венеції та почесного "Золотого ведмедя" на Берлінському кінофестивалі. Від 1999 року вона була послом доброї волі ЮНЕСКО, підтримуючи культурні та гуманітарні ініціативи.

