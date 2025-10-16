Стала відома причина смерті легендарної Даян Кітон

Родина Даян Кітон офіційно підтвердила, що причиною смерті 79-річної американської акторки стала пневмонія. Легенда Голлівуду померла 11 жовтня в Лос-Анджелесі, в оточенні найближчих людей.

Даян Кітон. Фото: REUTERS

11 жовтня пожежна служба Лос-Анджелеса повідомила, що її працівники разом із парамедиками прибули до будинку Кітон близько 8 ранку. Попри всі зусилля медиків, акторку не вдалося врятувати. Через кілька днів після смерті Даян Кітон родина акторки опублікувала заяву, де назвала причину смерті.

"Родина Кітон дуже вдячна за надзвичайні послання любові та підтримки, які вони отримали протягом останніх кількох днів на ім'я любої Даяни, яка померла від пневмонії 11 жовтня", – йдеться у заяві, опублікованій People.

Рідні наголосили, що акторка все життя любила тварин і допомагала безпритульним, тому попросили вшанувати її пам’ять пожертвами до місцевих притулків або банків їжі.

Після смерті Кітон з усього Голлівуду надходять слова скорботи. Роберт Де Ніро, який неодноразово працював із Кітон, заявив, що "Мені дуже сумно чути про смерть Даян". Як пояснив актор, він "дуже любив її", а новина про те, що вона померла, його "приголомшила".

Також на її смерть відреагував Леонардо ДіКапріо, який грав племінника Даян Кітон у фільмі "Кімната Марвіна". За словами Ді Капріо, "Вона неповторна, блискуча, кумедна й бездоганно собою. Нам буде дуже не вистачати її".

Даян Кітон називали "хрещеною матір’ю Голлівуду". Вона отримала світову славу за роль Кей Адамс у трилогії Френсіса Форда Копполи "Хрещений батько". У 1977 році Даян Кітон здобула премію "Оскар" за головну роль у фільмі Вуді Аллена "Енні Голл", створивши культовий образ незалежної, ексцентричної, але щирої жінки.

За своє життя Кітон знялася більш ніж у 60 фільмах, а її останньою роботою став фільм "Літній табір" 2024 року.

