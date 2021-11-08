Стало известно о состоянии здоровья Нади Дорофеевой и почему она отменила концерт в Египте

Надежда Дорофеева, фото Facebook

Вечером 6 ноября певица должна была выступить в отеле с концертом, но женщине стало плохо и отменила выступление. Фаны звезды начали волноваться из-за того, что в ее сторис в Instagram написали, что Надя в госпитале и проходит обследование.

Однако 7 ноября певица написала в соцсети, что уже прибыла в Киев и сообщила причину плохого самочувствия. По ее словам, у нее было сильное отравление. Также Надежда добавила, что сейчас ей лучше и поблагодарила подписчиков за их поддержку и волнение. В сторис она выложила фото руки и написала, что ей не могли поставить капельницу пять раз, добавив, что она очень боится уколов.



Ранее на странице фан-аккаунта певицы в Instagram писали, что ей вроде бы стало плохо из-за барбекю. Звезда причины отравления не уточнила. Исполнительница поблагодарила свою команду за поддержку и то, что они были рядом с ней в сложное время.

Как сообщал портал "Комментарии", Надежда Дорофеева рассказала, что у нее была онкология и она пережила операцию на груди. Певица поделилась, что это случилось четыре года назад и сейчас она уже привыкла к шраму после операции. Подписчики Нади поддержали ее и поблагодарили за советы и признание. Звезда добавила, что осмотр у маммолога следует проходить всем женщинам.

Также мы писали, что ураинская оперная певица трагически погибла за границей. О ее смерти стало известно из местных СМИ, написавших о ДТП в центре Льержа. Женщина прожила в Бельгии четыре года и училась в музыкальном заведении. Украинка поступила в королевскую обсерваторию и готовилась к выступлениям в Париже.







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