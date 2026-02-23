Стало плохо в квартире: известную российскую актрису экстренно забрала скорая

Известную советскую и российскую актрису Светлану Немоляеву срочно госпитализировали в Москву. Как сообщают российские СМИ, состояние артистки внезапно ухудшилось.

Светлана Немоляева (фото из открытых источников)

О самочувствии Немоляевой пока известно немногое. По информации медиа, актрисе стало плохо в собственной квартире в центре российской столицы. После осмотра врачами выяснилось, что у звезды советского фильма Служебный роман возникло нарушение сердечного ритма. 88-летнюю артистку оперативно госпитализировали.

Отмечается, что проблемы с сердцем Светланы Немоляевой возникали и раньше. В мае прошлого года она перенесла операцию, направленную на возобновление сердечного ритма. С тех пор врачи регулярно следили за ее состоянием, однако трудности со здоровьем оставались, и, как стало известно, ситуация снова усложнилась.

Пока актриса находится в медицинском учреждении, ее родные воздерживаются от любых комментариев по поводу состояния здоровья.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса Мария Аронова, которая в 2017 году попала в базу сайта "Миротворец" из-за посещения оккупированного Крыма, была госпитализирована после жалоб на длительные и болезненные нападения икоты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, медики обнаружили у артистки воспаление пищевода, а также стеатогепатит печени. Ситуацию усложняет наличие у Ароновой сахарного диабета второго типа. В настоящее время актрису оставили под наблюдением врачей. Ей назначили специальное питание — средиземноморскую диету, а также регулярный контроль показателей липидов в крови. Как отмечается, именно изнурительные приступы икоты стали причиной обращения Марии Ароновой за медицинской помощью.