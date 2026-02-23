logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.3

EUR/UAH

51.01

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Стало плохо в квартире: известную российскую актрису экстренно забрала скорая
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало плохо в квартире: известную российскую актрису экстренно забрала скорая

Светлана Немоляева находится в критическом состоянии

23 февраля 2026, 22:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Известную советскую и российскую актрису Светлану Немоляеву срочно госпитализировали в Москву. Как сообщают российские СМИ, состояние артистки внезапно ухудшилось.

Стало плохо в квартире: известную российскую актрису экстренно забрала скорая

Светлана Немоляева (фото из открытых источников)

О самочувствии Немоляевой пока известно немногое. По информации медиа, актрисе стало плохо в собственной квартире в центре российской столицы. После осмотра врачами выяснилось, что у звезды советского фильма Служебный роман возникло нарушение сердечного ритма. 88-летнюю артистку оперативно госпитализировали.

Отмечается, что проблемы с сердцем Светланы Немоляевой возникали и раньше. В мае прошлого года она перенесла операцию, направленную на возобновление сердечного ритма. С тех пор врачи регулярно следили за ее состоянием, однако трудности со здоровьем оставались, и, как стало известно, ситуация снова усложнилась.

Пока актриса находится в медицинском учреждении, ее родные воздерживаются от любых комментариев по поводу состояния здоровья.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса Мария Аронова, которая в 2017 году попала в базу сайта "Миротворец" из-за посещения оккупированного Крыма, была госпитализирована после жалоб на длительные и болезненные нападения икоты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, медики обнаружили у артистки воспаление пищевода, а также стеатогепатит печени. Ситуацию усложняет наличие у Ароновой сахарного диабета второго типа. В настоящее время актрису оставили под наблюдением врачей. Ей назначили специальное питание — средиземноморскую диету, а также регулярный контроль показателей липидов в крови. Как отмечается, именно изнурительные приступы икоты стали причиной обращения Марии Ароновой за медицинской помощью.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/mash
Теги:

Новости

Все новости