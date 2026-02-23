Стало зле в квартирі: відому російську акторку екстрено забрала швидка

Відому радянську і російську актрису Світлану Немоляєву терміново госпіталізували в Москві. Як повідомляють російські ЗМІ, стан артистки раптово погіршився.

Про самопочуття Немоляєвої наразі відомо небагато. За інформацією медіа, актрисі стало зле у власній квартирі в центрі російської столиці. Після огляду лікарями з’ясувалося, що у зірки радянського фільму Службовий роман виникли порушення серцевого ритму. 88-річну артистку оперативно госпіталізували.

Зазначається, що проблеми із серцем у Світлани Немоляєвої виникали й раніше. У травні минулого року вона перенесла операцію, спрямовану на відновлення серцевого ритму. Відтоді лікарі регулярно стежили за її станом, однак труднощі зі здоров’ям залишалися, і, як стало відомо тепер, ситуація знову ускладнилася.

Поки актриса перебуває в медичному закладі, її рідні утримуються від будь-яких коментарів щодо стану здоров’я.

