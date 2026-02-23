logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.3

EUR/UAH

51.01

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Стало зле в квартирі: відому російську акторку екстрено забрала швидка
commentss НОВИНИ Всі новини

Стало зле в квартирі: відому російську акторку екстрено забрала швидка

Світлана Немоляєва перебуває у критичному стані

23 лютого 2026, 22:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Відому радянську і російську актрису Світлану Немоляєву терміново госпіталізували в Москві. Як повідомляють російські ЗМІ, стан артистки раптово погіршився.

Стало зле в квартирі: відому російську акторку екстрено забрала швидка

Світлана Немоляєва (фото з відкритих джерел)

Про самопочуття Немоляєвої наразі відомо небагато. За інформацією медіа, актрисі стало зле у власній квартирі в центрі російської столиці. Після огляду лікарями з’ясувалося, що у зірки радянського фільму Службовий роман виникли порушення серцевого ритму. 88-річну артистку оперативно госпіталізували.

Зазначається, що проблеми із серцем у Світлани Немоляєвої виникали й раніше. У травні минулого року вона перенесла операцію, спрямовану на відновлення серцевого ритму. Відтоді лікарі регулярно стежили за її станом, однак труднощі зі здоров’ям залишалися, і, як стало відомо тепер, ситуація знову ускладнилася.

Поки актриса перебуває в медичному закладі, її рідні утримуються від будь-яких коментарів щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  російську актрису Марію Аронову, яка у 2017 році потрапила до бази сайту "Миротворець" через відвідування окупованого Криму, госпіталізували після скарг на тривалі та болісні напади гикавки. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

За інформацією джерела, медики виявили у артистки запалення стравоходу, а також стеатогепатит печінки. Ситуацію ускладнює наявність у Аронової цукрового діабету другого типу. Наразі актрису залишили під наглядом лікарів. Їй призначили спеціальне харчування — зокрема середземноморську дієту, а також регулярний контроль показників ліпідів у крові. Як зазначається, саме виснажливі напади гикавки стали причиною звернення Марії Аронової за медичною допомогою.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/mash
Теги:

Новини

Всі новини