Станет ли Дженнифер Энистон матерью: официальное заявление

На днях в Сети появилась информация о том, что 52-летняя голливудская актриса, звезда ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон собирается усыновить ребенка из мексиканского приюта. Официальный представитель знаменитости ответил на эту информацию.

Дженнфер Энистон (фото: latimes.com)

"Слухи о том, что Дженнифер находится в процессе усыновления ребенка – ложные и никогда не были правдой", — говорится в сообщении.

Отметим, что издание Closeronline написало о том, что звезда "Друзей" решила рассказать об усыноЙйвлении ребенка во время съемок спецвыпуска ситкома, на котором собрался весь актерский состав. Якобы актриса посчитала, что воссоединение "Друзей" — отличный повод, чтобы сообщить такую новость.

К слову, это уже не первый раз, когда в сети появляется информация о том, что актриса Дженнифер Энистон хочет усыновить девочку из приюта в Мексике. Раньше СМИ писали о том, что она хочет сделать это не одна, а со своим бывшим супругом Брэдом Питтом, с которым якобы возобновила отношения. Но информация не подтвердилась.

Сама Дженнифер Энистон ситуацию с удочерением ребенка никак не комментирует.

Напомним, что известная американская актриса Дженнифер Энистон, получившая большую популярность после роли Рейчел Грин в сериале "Друзья", рассказала, что была вынуждена бороться за свое место в Голливуде.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что личный тренер Дженнифер Энистон Себастьян Лагри рассказал, как актрисе удается в таком возрасте выглядеть роскошно. По его словам, звезда "Друзей" внимательно следит за своим рационом. Именно этот принцип помогает ей оставаться здоровой и не набирать лишний вес.

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