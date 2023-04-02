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Старшая дочь Сумской показала свою позицию по войне в Украине

Паперная осталась в России и посещает светские мероприятия

сегодня, 22:30
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Автор:

Лиля Воробьева

Старшая дочь известной актрисы Ольги Сумской уже много времени живет и работает в РФ. 24 февраля 2022 года она приняла решение остаться в стране-агрессорке, за что ее маме не раз перепадало от пользователей в соцсетях, пишущих негативные комментарии. Об этом пишет "УНИАН".

Старшая дочь Сумской показала свою позицию по войне в Украине

Антонина Паперна та Ольга Сумська (фото из открытых источников)

При этом, хотя Ольга Сумская по-разному оправдывает старшую дочь, объясняет, что той будто страшно и она заботится о своей бывшей родине, реальность таки другая.


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Антонина Паперная вместе с мужем, гражданином РФ Владимиром Ягличем бывает на светских мероприятиях в российской столице. Совсем недавно супруги посетили премьеру сериала режиссера из РФ, поддерживающего Путина Федора Бондарчука. Именно так она поддерживает такое "творчество" этого российского деятеля.

Важно, что главную роль в этой российской премьере играла Светлана Ходченкова, бывшая жена Яглича. Эта актриса тоже одобряет войну на украинской земле.

К слову, Антонина Паперная ничего не говорит о войне в стране, где выросла. Ее звездная мать очень беспокоится по этому поводу. Сумская не раз говорила, что у нее очень давно не гостила дочь с внуками. Но мама с дочерью каждый день общаются по телефону и Паперная рассказывает детям сказки перед сном на украинском языке.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинская актриса из "Слуги народа" предала свою страну и осталась жить в России. Популярная украинская артистка Галина Безрук уже много времени живет в РФ с мужем и детьми. С начала военного вторжения экс-украинка еще ни разу не прокомментировала ход полномасштабной войны на своей бывшей родине.



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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/starshaya-doch-sumskoy-vydala-svoyu-realnuyu-poziciyu-po-voyne-12202779.html
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