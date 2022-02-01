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Старший сын Бекхэмов вместе с невестой отправится в космос

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм уже скоро отправится под венец вместе со своей невестой Николой Пельтц: молодожены получат необычный подарок на свадьбу

сегодня, 10:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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9 апреля 2022 года состоится пышная свадебная церемония старшего сына звездной семьи Бекхэмов — Бруклина Бекхэма и Николи Пельц, в имении миллиардера Пельтца во Флориде. Что же подарят молодоженам, у которых есть все? Стало известно, что друзья планируют купить им путешествие Virgin Galactic в космос.

Старший сын Бекхэмов вместе с невестой отправится в космос

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц (фото из открытых источников)

Издание Daily Mail сообщает о создании клуба для финансирования специального подарка, который будет стоить около 400 тысяч фунтов стерлингов (более 537 тыс. долларов). Друзья уверены, что презентация сюрприза станет одним из самых главных моментов свадьбы. Билет в космос поразит даже гостей-миллиардеров Бекхэмов и Пельтц.

Считается, что отец-миллиардер Николы Нельсон имеет "легкий доступ" к предпринимателю сэру Ричарду Брэнсону.

Это также будет шанс Бруклина удовлетворить свою любовь к фотографии – и даже получить спонсорскую поддержку от различных брендов, таких как Kodak, чтобы сделать уникальные кадры.

Напомним, что Никола для свадебного дня выбрала два платья от Valentino, а эксклюзивное право освещать события получило издание Vogue.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Бруклин Бекхэм сделал своей девушке предложение руки и сердца 2020 года, но из-за пандемии они не смогли сыграть свадьбу. Юноша пообещал своей любимой стать самым лучшим мужем и в будущем — хорошим отцом.

Читай также, что средний сын Виктории и Дэвида Бекхэмов 19-летний Ромео уже может похвастаться своим первым заработанным миллионом. Парень решил пойти по стопам звездного отца и подписал долгосрочный контракт с брендом Puma, став лицом его рекламной кампании.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-10455973/Brooklyn-Beckham-Nicola-Peltz-spend-honeymoon-400k-Virgin-Galactic-trip.html
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