Сын Бекхэмов стал миллионером: что сделала парня богатым

Средний сын Виктории и Дэвида Бекхэмов 19-летний Ромео уже может похвастаться своим первым заработанным миллионом. Парень решил пойти по стопам звездного отца и подписал долгосрочный контракт с брендом Puma, став лицом его рекламной кампании.

Ромео Бекхэм (Foto: imago images/PA Images)

Как сообщает издание The Sun, юноша заработал на такой сделке 1,2 миллиона фунтов стерлингов (более 1,6 млн долларов) и благодаря ей обошел по доходам своего 22-летнего брата Бруклина и 16-летнего Круза.

Отмечается, что 19-летний Ромео стал единственным из звездного семейства, который унаследовал от Дэвида Бекхэма страсть к футболу. Сейчас он играет в "Форт-Лодердейл", резервной командой клуба "Интер Майами" отца Дэвида, которым он частично владеет.

Также Ромео снялся к рекламной кампании люксового бренда Yves Saint Laurent и за информацией источника, у среднего сына Бекхэмов есть все шансы, чтобы возобновить сотрудничество с компанией.

К слову, что в свое время английский футболист Дэвид Бекхэм, на заре карьеры, также подписал контракт с известным спортивным брендом Adidas и был его лицом на протяжении 20 лет.

Напомним, что недавно еще один Бекхэм представил общественности свою девушку. На этот раз все говорят о 16-летнем Крузе, которого папарацци подловили на музыкальном фестивале, когда он шел за ручку с какой-то брюнеткой. Его девушкой оказалась 15-летняя Блисс Чепмен — дочь бывшей модели Розмари Фергюсон и художника Джейка Чепмена.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звездное семейство Виктория и Дэвид Бекхэмы станут главными героями нового сериала от Netflix.

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