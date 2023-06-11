Стаса Пьеху схватило сердце: его экстренно госпитализировали

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на росСМИ.



Стаса Пьеха. Фото из открытых источников

По их информации, у певца проблемы с сердцем. Сейчас он находится в кардиореанимации одной из клиник Москвы. В медучреждение его доставили ночью. В каком состоянии внук известной певицы Эдиты Пьехи сейчас не сообщают.

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Тем временем в сети стали обсуждать возможные причины ухудшения самочувствия артиста. И сразу допустили, что он "пожинает плоды" своих вредных привычек. И это случилось якобы из-за частого курения и употребления спиртного в молодости.

Сам же артист в Stories рассказал о своей госпитализации. Как он заметил, бригаде скорой помощи "не понравилась" его кардиограмма. Итак, приняв общее решение, теперь он под наблюдением медиков.

Как добавил Пьеха, для него вся эта история "туманна". В то же время, в команде певца пытаются опровергнуть эту информацию. Заявляя, что у артиста запланированы съемки и он якобы будет участвовать в них.

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Напомним, "Комментарии" писали, — Российские артисты, получившие статус "иноагента" стали массово обращаться в суд, чтобы обжаловать данные решения Те российские медийщики, которые не поддерживают военные преступления РФ на территории Украины и которым в России присвоили статус "иноагента" за их позицию теперь требуют отмены таких решений. Ажиотажная ситуация вокруг этого вопроса пока не комментируется в Минюсте Российской Федерации, пишут в РосСМИ.