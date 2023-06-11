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Стаса Пьеху схватило сердце: его экстренно госпитализировали

Русскому артисту стало плохо в эту ночь. Его забрала скорая в больницу

сегодня, 11:35
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на росСМИ.

Стаса Пьеху схватило сердце: его экстренно госпитализировали

Стаса Пьеха. Фото из открытых источников

По их информации, у певца проблемы с сердцем. Сейчас он находится в кардиореанимации одной из клиник Москвы. В медучреждение его доставили ночью. В каком состоянии внук известной певицы Эдиты Пьехи сейчас не сообщают.


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Тем временем в сети стали обсуждать возможные причины ухудшения самочувствия артиста. И сразу допустили, что он "пожинает плоды" своих вредных привычек. И это случилось якобы из-за частого курения и употребления спиртного в молодости.

Сам же артист в Stories рассказал о своей госпитализации. Как он заметил, бригаде скорой помощи "не понравилась" его кардиограмма. Итак, приняв общее решение, теперь он под наблюдением медиков.

Как добавил Пьеха, для него вся эта история "туманна". В то же время, в команде певца пытаются опровергнуть эту информацию. Заявляя, что у артиста запланированы съемки и он якобы будет участвовать в них.

Читайте на сайте "Комментарии", — В Швейцарии россияне сорвали концерты украинских артистов: что произошло. Украинские артисты сообщили о проблемах, мешающих проведению мероприятий.

Напомним, "Комментарии" писали, — Российские артисты, получившие статус "иноагента" стали массово обращаться в суд, чтобы обжаловать данные решения Те российские медийщики, которые не поддерживают военные преступления РФ на территории Украины и которым в России присвоили статус "иноагента" за их позицию теперь требуют отмены таких решений. Ажиотажная ситуация вокруг этого вопроса пока не комментируется в Минюсте Российской Федерации, пишут в РосСМИ.



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