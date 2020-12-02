Стивена Спилберга хотят убить: режиссер обратился в суд

Голливудский кинорежиссер Стивен Спилберг, известный такими работами, как "Челюсти" и "Инопланетянин", попал в неприятный инцидент. Знаменитость обратился в суд и потребовал защиты от женщины, которая его преследует и обещает убить.

Стивен Спилберг (фото из открытых источников)

Режиссер боится, что женщина перейдет от угроз к радикальным действиям и причинит вред его семье, поэтому он добился временного запретительного ордера, который запрещает женщине по имени Сара Чар приближаться к звезде и его членам семьи на расстояние, ближе чем на сто ярдов.

Известно, что женщина уже несколько месяцев следила за ним и писала сообщения с текстом, что убьет его лично.

Спилберг обратился к правоохранительным органам, которые выяснили, что Сара Чан пыталась купить огнестрельное оружие, чтобы выполнить обещание. Это все привело к тому, что ее задержали.

Режиссер решил нанять личную охрану, на тот случай, если женщину выпустят, и она будет игнорировать судебный запрет.

Напомним, недавно американская певица Кэти Перри пожаловалась на то, что ее преследует бездомный. Он пишет ей угрозы в социальной сети, а также запугивает тем, что убьет ее мужа Орландо Блума. Мужчина даже пытался проникнуть на территорию ее дома, расположенного в Беверли-Хиллз.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудская актриса, звезда фильмов "Другой мир" и "Обитель проклятых" Кейт Бекинсейл стала жертвой преследований. Неизвестный мужчина долгое время преследует ее и пишет угрозы, но полиция пока не установила его личность. К слову, это не первый сталкер, у которого актриса вызвала повышенный интерес.

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