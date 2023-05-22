Сторонница Кремлевского режима "набросилась" на Пугачеву

Знаменитость из РФ Маша Распутина, всячески поддерживающая кремлевский режим, остро высказалась о российской Примадонне. Она "набросилась" на Пугачеву, анализируя ее таланты и титулы.

Маша Распутина (фото из открытых источников)

Отвечая на вопросы представителей российского телеканала, Распутина рассказала о собственном дне рождения, но снова вспомнила о своей едва ли не главной конкурентке на сцене Алле Борисовне. Ведь утверждали, что эти яркие певицы постоянно враждуют друг с другом. По слухам, виновной была Пугачева, не терпевшая конкурентов, именно поэтому всячески мешала другим исполнительницам построить свою карьеру и быть популярнее ее.

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"Примадонны, королевы, принцессы, императрицы — такая фигня, я вам хочу сказать. Либо ты настоящий, или ты ноль, придумывающий категории", — высказалась об этом все Маша Распутина.

Еще российская звезда убеждена, что будто талантливее Примадонны. Как говорит Маша Распутина, у нее совсем другой голос.

"У меня неповторимый голос, я пою на расщеплении связок, владею несколькими техниками пения, а Пугачева только одним. Голос, артистичность, внешность – все разное", — подытожила певица.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Маша Распутина заявила, что нужно расстреливать выехавших из страны россиян . Исполнительница из РФ Маша Распутина ранее пользовалась звездной популярностью, в частности после известной песни "Чайная роза", где она поет вместе с Филиппом Киркоровым. Но потом о Распутине россияне как-то забыли. Исполнительница по-разному пытается напоминать о своей звездной персоне, но вернуться к прежней популярности ей не удается. Потому она приняла решение стать в ряды прислужников диктатора Владимира Путина.