Страшная болезнь убила известного актера из сериалов "Друзья" и "Доктор Хаус"

Лиля Воробьева
Известный американский актер Пэт Финн скончался в США. Звезда культового сериала "Друзья" долгое время боролась с онкологическим заболеванием, сообщает BBC.
Пэт Финн (фото из открытых источников)
Пэт ушел из жизни 22 декабря в возрасте 60 лет. Последние минуты жизни он провел в своем доме в Лос-Анджелесе.
Причиной смерти стал рак мочевого пузыря, диагностированный ему в 2022 году. У актера остались жена и трое детей.
Члены семьи уже обратились к поклонникам с искренним обращением о потере, в котором подчеркнули его талант, человечность и доброту.
Пэт Финн — актер, чей образ знаком миллионам зрителей благодаря ролям в знаковых телевизионных проектах. Самой яркой и долгой его работой стала роль добродушного соседа Билла Норвуда в ситкоме "Бывает и хуже". Также в его фильмографии появление в "Друзьях", где он сыграл доктора Роджера, а также участие в медицинской драме "Доктор Хаус".
Пет появлялся в таких известных сериалах, как "Теория большого взрыва", "Сайнфелд" и "Шоу 70-х", зарекомендовав себя как мастер характерных эпизодических ролей в лучших проектах Голливуда.
