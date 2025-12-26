Страшная болезнь убила известного актера из сериалов "Друзья" и "Доктор Хаус"

Известный американский актер Пэт Финн скончался в США. Звезда культового сериала "Друзья" долгое время боролась с онкологическим заболеванием, сообщает BBC.

Пэт Финн (фото из открытых источников)

Пэт ушел из жизни 22 декабря в возрасте 60 лет. Последние минуты жизни он провел в своем доме в Лос-Анджелесе.

Причиной смерти стал рак мочевого пузыря, диагностированный ему в 2022 году. У актера остались жена и трое детей.

Члены семьи уже обратились к поклонникам с искренним обращением о потере, в котором подчеркнули его талант, человечность и доброту.

"Пэт учил, дружил и был наставником бесчисленного количества учеников на протяжении многих лет, и вам будет сложно найти кого-то, кто мог бы сказать о нем хоть какое-нибудь нехорошее слово", — говорится в послании семьи.

Пэт Финн — актер, чей образ знаком миллионам зрителей благодаря ролям в знаковых телевизионных проектах. Самой яркой и долгой его работой стала роль добродушного соседа Билла Норвуда в ситкоме "Бывает и хуже". Также в его фильмографии появление в "Друзьях", где он сыграл доктора Роджера, а также участие в медицинской драме "Доктор Хаус".

Пет появлялся в таких известных сериалах, как "Теория большого взрыва", "Сайнфелд" и "Шоу 70-х", зарекомендовав себя как мастер характерных эпизодических ролей в лучших проектах Голливуда.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что городской голова Львова Андрей Садовый сообщил печальное известие. На своей Facebook-странице он проинформировал о смерти известного украинского телеведущего Петра Остапишина.

"С печалью узнал о смерти легендарного львовского ведущего Петра Остапишина. Десятки лет воскресенье и "Концерт поздравлений" на Львовском телевидении были чем-то большим, чем просто традиция. Это действительно человек-эпоха, лицо львовского телевидения. Ему удалось собирать у экранов невероятное количество людей. соболезнования всем миром", — написал Садовый.



На момент смерти Петру Остапишину было 77 лет. Телепрограмма "Концерт поздравлений" выходила в эфире львовского телевидения с 1977 года, а ее последний выпуск состоялся в 2017 году. За все годы существования проекта Петр Остапишин оставался его неизменным ведущим.